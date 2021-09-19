​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  19-9-2021

حذر أهالي حي الشيخ مقصود في حلب، الشباب من الهجرة التي تهدف من ورائها تركيا لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة ، مشددين أن الهجرة لا يتبعها إلّا الذلّ والهوان.(مرفق بالفيديو والصور).

مع دخولها عامها الثاني، تمكنت حملة "حان وقت الحرية" لرفع العزلة عن القائد أوجلان، من تحقيق بعض الخطوات في الشارع الكردي والعالمي، عبر الفعاليات المكثفة التي أنجزها القائمون بهذه الحملة، لكن المشاركين في الحملة يؤكدون أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتحقق الحملة أهدافها. (مرفق بالفيديو والصور).

طالبت أسر الشهداء في مقاطعة الحسكة الكردستانيين في باشور(جنوب كردستان)، بالانتفاض ضد الاحتلال التركي وأجهزته الاستخباراتية هناك، بعد استشهاد المناضل ياسين بولوت (شكري سرحد). (مرفق بالفيديو والصور).

طالبت أسر شهداء الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكشف عن مصير مقاتلي الدفاع الشعبي (الكريلا) المختطفين، والتراجع عن خيانته للقضية الكردية وكردستان ومعاداته للكرد، بالتواطؤ مع تركيا لاحتلال المزيد من أراضي باشور. (مرفق بالفيديو والصور).

"عند أول موقف مقلق، أتجه إلى آلتي. معها، أتخلص من كل الخيالات السلبية، لأنها وبكل بساطة، أقرب الأشياء إلى قلبي"، تقول الشابة زينة حمارنة لوكالتنا، عن علاقتها بآلة القانون، التي تجدها وسيلة لتجاوز همومها اليومية، وعقبات الحياة في غزة، وتطمح لأن تصبح عازفة معروفة حول العالم.

يدلي مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي بيان للرأي العام تنديدا بجريمة اغتيال الشهيد المناضل شكري سرحد، في باسور كردستان، الساعة 11.00 "مرفق بالصور والفيديو".

تحليل

على الرغم من عدم الاعتراف الرسمي بالسيادة الشرعية لروج آفا، إلا أن هنالك حركة دبلوماسية وزيارات رفيعة المستوى، حيث تجري وفود مجلس سوريا الديمقراطية اللقاءات في عواصم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي في إطار العلاقات الثنائية.

سياسة

أشار سياسيون من شمال وشرق سوريا، إلى أن هجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة، وشنكال، ومناطق باشور كردستان، هدفها النيل من مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية بتواطؤ دولي. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

في وقت ساد فيه الهدوء في درعا، شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر بين مجموعات محلية تابعة لدمشق وقوات تابعة لحزب اللواء السوري، فيما تعتزم الأمم المتحدة نشر مراقبين لها في ليبيا، لمراقبة انسحاب مرتزقة تركيا من المنطقة.

ANHA