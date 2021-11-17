​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  17-11-2021

-ينهي اليوم اتحاد المرأة الشابة معرض كتب القائد عبدالله أوجلان، الذي افتتح أمس في مدينة الطبقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة اجتماعاً جماهيرياً لشرح آخر المستجدات السياسية في المنطق. (مرفق بالصور والفيديو).

ذكر الرئيس المشترك لاتحاد محامي مقاطعة عفرين جبرائيل مصطفى أن حملة "حان وقت الحرية" هي حملة بالغة الأهمية، كما أشار إلى أن تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان سينهي أزمة الشرق الأوسط ومشاكله، ولكنها بحاجة إلى نضال متواصل. (مرفق بالصور والفيديو).

-لكل امرئ من اسمه نصيب، هكذا كان الشهيد مظلوم كلو الذي حمل اسم الشهيد مظلوم دوغان. ثوري مندفع لم يعرف سوى العطاء. أما الشهيد محمد كلو، فقد سبق سنّه وتحمل مسؤولية النضال في سن مبكرة حتى ارتقى إلى مرتبة الشهادة، ليكون نجمة أخرى تنير سماء وطن أرادها الأعداء مظلمة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت أسر الشهداء في ناحية تربه سبيه أن الصمت الدولي حيال استخدام الأسلحة الكيماوية هو موافقة على استمرار النهج العدائي لتركيا ضد مكونات وشعوب باشور (جنوب كردستان) وشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تواصل دولة الاحتلال التركي حبس مياه نهر الفرات عن سوريا، منتهكة بذلك الأعراف والقوانين الدولية، ومسببة كارثة حقيقية لشعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

دعت أسر مرتزقة روج أقاربهم ألّا يصبحوا سلاحاً بيد الدولة التركية وقالوا: "إنهم ليسوا بيشمركة بل عبارة عن قوة مرتزقة لدى الدولة التركية".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

ركزت وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية، على الوثيقة الأردنية بشأن سوريا، وفي وقت أشار الصحفي والمحلل حسين عمر إلى أن أهداف هذه الوثيقة اقتصادية بحتة، أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار بأنها لا تخدم أهدافها نفسها ووجه رسالة إلى الدول العربية بشأن الحل في سوريا. (مرفق بالصور).

تحليل

تمارس القوى المهيمنة سياسة نشر الفوضى الخلّاقة في العالم لتمكين سيطرتها عليه، والدور المنوط بتركيا هو نشر الفوضى عينها في الداخل التركي وفي محيطها، عبر القضاء على الشعب الكردي والعربي وحتى الشعب التركي عبر حروب ثانوية تشغله عن نضالها المشابه لنضال بقية شعوب المنطقة في التخلص من الأنظمة السلطوية القمعية. (مرفق بالصور).

كردستان

دعا الكاتب والباحث الكردي، عدالت عبد الله السياسيين والمثقفين لتشجيع المواطنين على البقاء في وطنهم، وربط موجة الهجرة من أراضي باشور (جنوب كردستان) بالهجمات التركية وبالفساد المستشري ضمن مؤسسات السلطة في جنوب كردستان. (مرفق بالصور).

المرأة

دعت سياسيات النساء إلى مساندة مقاومة قوات سوريا الديمقراطية بوجه الاحتلال التركي، وأوضحن أن هدف تركيا هو احتلال كامل شمال وشرق سوريا وإبادة جميع مكوناتها القومية والدينية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بدأ القلق ينتاب مزارعي شمال وشرق سوريا بعد الجفاف الذي شهده الموسم المنصرم وتأخر هطول الامطار الخريفية هذا العام، فيما بين خبير زراعي ان الموسم لم يدخل مرحلة الخطر بعد، وطالب المزارعين بالتأني بعملية رش البذار. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA