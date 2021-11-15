​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  15-11-2021

يخرج أهالي مقاطعة قامشلو في مسيّرة راجلة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله اوجلان، تحت شعار "حان وقت الحرية"، وذلك في الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مؤتمر ستار مسيرة للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان في إطار حملة حان وقت الحرية وذلك انطلاقا من ساحة المرأة الحرة في كوباني الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي مقاطعة الحسكة في كلا من "الحسكة، الدرباسيه، تل تمر، الشدادي، الهول، مخيم واشوكانيه، مخيم الطلائع" في مظاهرات منددة بالعزلة على القائد عبد الله اوجلان، ولدخول المرحلة الثانية من حملة "حان وقت الحرية" المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، في تمام الساعة 12:00 مرفق "الصور، والفيديو".(مرفق بالصور والفيديو).

شجب أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب العزلة المشددة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، مشددين على ضرورة رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد مجلس عوائل الشهداء في ديرك كونفرانسه السابع في صالة براديس، الساعة 09:30.(مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعالية خيمة الاعتصام لعوائل الشهداء أمام معبر سيمالكا الحدودي، وذلك في يومه الـ42.(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مقاتلون ومقاتلات في صفوف واجب الدفاع الذاتي HXP في شمال وشرق سوريا، على اعتماد الحماية الذاتية، لحماية مكتسبات شعوب المنطقة من أي اعتداءات خارجية، في إشارة إلى تهديدات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وهجماتها المستمرة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضح الدكتور عباس منصوران أن الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية بشكل عشوائي وتستفيد من صمت القوى والمنظمات الدولية. كما قال منصوران أن الناتو والأمم المتحدة مسؤولان عن الحيلولة دون محاكمة المجرمين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يدلي اليوم حزب سوريا المستقبل ببيانً حول انطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة في مبنى الحزب بمدينة الرقة الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

تدلي الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في الرقة ببيان للرأي العام بخصوص الانتهاكات التركية، ولتأكيد الشبيبة التضامن مع قوات سوريا الديمقراطية(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يترقب موسى سيدو الحرفي في الحدادة الانتهاء من الدفعة الأولى من مدافئ "ميداني" الصغيرة ومستلزماتها، وهو يتجول بين العاملين قبل انتهاء الموعد المحدد لتوزيعها على مهجري عفرين ضمن المخيمات. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات أن السبب الرئيس في تأخير توزيع مازوت التدفئة على كافة الأهالي في إقليم الجزيرة هو رفد القطاع الزراعي والمنشآت الصناعية بالكمية اللازمة لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تعمل بلدية الشعب في مدينة منبج على تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة على أهالي المدينة وريفها، من تعبيد الطرق وافتتاح الكراجات الخدمية وتأهيل محطة القشلي للمياه. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA