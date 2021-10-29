​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار29-10-2021

-يخرج أهالي ناحية الشدادي وجل آغا في شمال وشرق سوريا في مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ومطالبة بالحظر الجوي على المنطقة، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يتوافد اليوم حزب الشيوعي الكردستاني للمشاركة في خيمة الاعتصام بجانب معبر سيمالكا الحدودي للتنديد بسياسات حزب الديمقراطي الكردستاني الرافضة لتسليم جثامين شهداء مقاتلي حركة حرية كردستان لذويهم، (مرفق بالصور والفيديو).

ندد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين، محمد نعسو، بصمت المجتمع الدولي حيال إزاء الجرائم المتواصلة التي ترتكبها الدولة التركية ومرتزقتها بحق سكان المناطق المحتلة، محذراً من تكرار ما حصل في لواء اسكندرون مع المناطق المحتلة حالياً في الشمال السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

انتقد الحقوقي إدريس عيسو الصمت القاتل للمنظمات الدولية المعنية بمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال التركي مستمرة في استخدام هذه الأسلحة ضد الكرد، لأنه لا يوجد رادع قانوني أو أخلاقي أو عقابي ضدها. (مرفق بالصور والفيديو).

يمكن رؤيته من بعيد، وكأنه تمثال صامد، احتمى بداخله العشرات من مقاتلي ومقاتلات الـ YPG وYPJ الذين دافعوا عن الحي وأهله في وجه المرتزقة، واليوم يستنشق رائحة المقاومة كل من يمر بجانبه. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جهاد عمر، أن سبب تأخير تنفيذ مشروع تعبيد طريق الرقة - الحسكة (أبيض) كان نتيجة عدة عوامل، وكشف عن خطة العمل للعام القادم 2022. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أشاد البروفيسور الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي بالشراكة بين الشعبين الكردي والعربي في شامل وشرق سوريا، داعياً إلى تعميق هذه الشراكة وتوسيع إطارها إلى عموم منطقة الشرق الأوسط، ورأى أن هذه الشراكة هي السبيل الأمثل لكبح جماح همجية الدولة التركية المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد الكاتب والصحفي المصري، محمد واصل، أن التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا والانتهاكات التي تمارسها بحق أهالي المنطقة تهدف إلى طمس هوية المناطق التي تحتلها، من خلال عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي وتوطين المرتزقة، مشددًا على ضرورة معاقبة تركيا وإخراجها من المنطقة. (مرفق بالصور).

ندد كل من الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها، محمد علي العبو، وعضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، خالد بركل، بالمجازر التي ارتكبها الطيران المسيّر التابع لدولة الاحتلال التركي في مدينة كوباني، مؤكدين أن ما يقوم به الاحتلال حالة من الإفلاس والجبن السياسي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أعربت أسر الشهداء في حي الشيخ مقصود عن تضامنهم مع أمهات السلام المعتصمات اللاتي يطالبن PDK بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم، اللذين استشهدا إثر كمين غادر مع ثلاثة مقاتلين من الكريلا، واصفين تحركات الأخيرة بسياسة معادية للكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أشار صادق الخلف أن الكمية الموزعة من مخصصات مادة المازوت على الأهالي بمناطق شمال شرق سوريا وصلت إلى 147,993,560 لتر من الدفعة الأولى، موضحاً أن التأخير في توزيع الدفعات جاء نتيجة تزايد الطلب على المحروقات خاصة بعد انقطاع المياه والكهرباء التي سببها حبس مياه نهر الفرات من قبل الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يتزامن ارتفاع أسعار السلع والمحروقات في لبنان، وبقاء الحد الأدنى للرواتب وبدل النقل للموظفين على حاله، مع حدثين أساسيين، الأول تشكيل حكومة جديدة زادت من الأزمات على كاهل المواطن. والثاني تزامُن ذلك مع ذكرى ثورة 17 تشرين الأول التي اشتعلت لهذه الأسباب. فهل نحن أمام العودة إلى الشارع والانتفاض، أم أن المواطن سيكتفي بالمعارضة على مواقع التواصل الافتراضي، ويتجه إلى التغيير عبر صناديق الاقتراع – إن حصلت – في ربيع العام المقبل؟(مرفق بالصور).

يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، أمام تداعيات صحية مستقبلية مقلقة، إثر عدم توفر مياه الشرب النظيفة، وتلوث أكثر من 97% من مياه القطاع، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي عمقت الأزمة. (مرفق بالصور).

ANHA