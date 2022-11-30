​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30 – 11 – 2022

يخرج أهالي مدينة منبج في شمال وشرق سوريا في مسيرة، بمناسبة يوم الطفل العالمي، الساعة 12.00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم أهالي الرقة وقفة احتجاجية عند دوار النعيم تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وتأكيداً على المقاومة ضدها الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر رئيس المنتدى الألماني الكردي، يونس بهرام من مخططات تركية لإطلاق سراح مرتزقة داعش وتسليطهم على بلدان الشرق الأوسط وأوروبا(مرفق بالصور).

أكد أهالي شمال وشرق سوريا أن المقاومة وانتهاج حرب الشعب الثورية هي خيارهم الوحيد ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، وأدانوا موقف روسيا وأمريكا بالقول " توهمان العالم أنهما ضد الهجمات، إلا أنهما شريكتان في هذه الهجمات"(مرفق بالصور والفيديو).

قال المحامي والناشط الحقوقي، هجار الكاكئي، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) تحاول منع نشر الوثائق والصور الموثقة للجرائم التركية ضد الكرد، وأوضح ان بعض المحاولات التي جرت للتحقيق بجرائم تركيا اصطدمت بعراقيل وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني(مرفق بالصور).

شدد شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة على ضرورة التكاتف مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لصد هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأكدوا أنه لا يجب الاعتماد على الدول لأنها تسعى وراء مصالحها(مرفق بالصور والفيديو).

كشفت قيادية في مجلس منبج العسكري آخر التطورات الميدانية في جبهة منبج، وأكدت إفشالهم لـ 6 محاولات تسلل من قبل مرتزقة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

أعلنت الأمم المتّحدة قبل 17 عاماً؛ يوم الـ 30 من تشرين الثاني يوماً عالميّاً لإحياء ذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائيّة. وتنتهك الدولة التركية منذ مجزرة ديرسم وحتّى الآن جميع المعاهدات والبروتوكولات والمحظورات وتواصل استخدام الأسلحة الكيماويّة المحظورة ضدّ الكرد وعلى الرغم من كل الدلائل التي تدينها إلّا أنّها لا تُساءل ولا تُحاكم على هذه الجرائم(مرفق بالصور).

تحليل

مع اقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية التركية المزمع إجراؤها منتصف العام القادم 2023، والمتزامنة مع مئوية "لوزان"، التي ترفضها تركيا بحجّة أنها – أي المعاهدة – "سلبت" منها "أراضٍ تتبع للسَّلطنة العثمانية"، والتي يحاول أردوغان أن يتجاوزها كمعطى تاريخي، حدّد خريطة تركيا السياسية؛ ليظهر بطلاً قومياً تركياً استثنائياً، ويقول للأتراك لقد استرجعتُ خريطة “الميثاقَ الملّي” التي أضاعها أتاتورك في لوزان(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

شهدت الأيام الماضية، خلافات كبيرة داخل معسكر الأحزاب والجماعات التابعة للاحتلال التركي في ليبيا في ظل الحديث عن تشكيل حكومة ثالثة بالتنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، فماذا يجري بين أدوات الاحتلال؟(مرفق بالصور).

ANHA