​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يدلي اتّحاد المعلّمين في ناحية كركي لكي ببيان، تنديداً بالمؤامرة المُحاكة من قبل حكومتي بغداد وهولير ضدّ شنكال، الساعة 9:00 صباحاً (مرفق بالصور والفيديو).

- يواصل الاحتلال التركي تهجير السكان الأصليين من القرى المحتلة في منطقة سري كانيه وتغيير أسماء القرى وإقامة قواعد عسكرية فيها (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد مواطنون أنّ التشبّث بالأرض والمقاومة هي الخيار الأوحد في وجه الهجمات التي تُشنّ على مناطق شمال وشرق سوريا (مرفق بالصور والفيديو).

- تعمل لجنة الصحة في مدينة منبج وريفها جاهدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المدينة وريفها وذلك عبر اتخاذ إجراءات وقائية وتدابير من شأنها تخفيف خطر هذا الوباء على الأهالي (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ناشدت أسرة الشابة هنادي، ذات الثلاثين عاماً، الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية تقديم المساعدة لعلاج ابنتهم التي تعاني من أحد أنواع الحساسية التي عجز الأطباء عن تشخيصها منذ أعوام (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعت مؤسّسة أُسر المعتقلين في سجون تركيّا الشّعب الكرديّ والكردستانيّ لتنظيم فعاليّات ونشاطات داعمة لحملتهم بشكل عاجل، وأكّدت بأنّ المضربين عن الطّعام لن يتراجعوا عن حملتهم حتّى تتكلّل بالنّجاح(مرفق بالصور والفيديو).

- ناشدت الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان أرن كسكين منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ضم أصواتهم إلى أصوات المعتقلين في السجون، وذلك على خلفية إعلان المعتقلين السياسيين في السجون التركية الإضراب عن الطعام(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

- قال أعضاء سابقون فيما يسمى بـ "بيشمركة روج" إنهم تعرضوا للتضليل والخداع، كما أكدوا أن ضباطًا من بيشمركة الحزب الديمقراطي هم الذين أمروا قوات البيشمركة بالانسحاب من شنكال أثناء هجمات داعش، ويحاولون السيطرة على شنكال الآن والادّعاء بأنهم حرروها"(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أوضح رئيس الجمعية الوطنيّة السّوريّة المعارض، أنّ مشروع الإدارة الذاتية يشكّل أملاً لكل السوريين، معتبراً أنّ السوريين بحاجة إلى منطق مسد الديمقراطي الذي يتّخذ من التواصل مع الجميع أساساً له لحل الأزمة السورية، مطالباً الدول العربية بدعم هذه التجربة (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار السياسيون الكرد في روج آفا إلى أن عدم ردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على دعوة المؤتمر الوطني الكردستاني KNK هو لأن قرار الحزب ليس بيده، منوهين أنه موقف مؤسف ومخزٍ ويصب في خدمة مصالح أروغان (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- تعكس التصريحات الإيرانية أن تبعات عملية اغتيال العالم الإيراني "محسن فخري زاده"، قادمة، في غضون ذلك، ثمة محاولة لفهم السيناريوهات المحتملة لرد إيران على عملية الاغتيال، وكذلك تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" في عدد من الدول (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تتّجه مناطق شمال وشرق سوريا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية الصناعية، رغم وجود الكثير من العوائق، فقد وفّرت فرص عمل للعديد من اليد العاملة، وكذلك وفّرت حاجة المنطقة من إنتاج المعامل والورش (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA