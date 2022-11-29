​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 29 – 11 – 2022

يقدم أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد ماهر حواب المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الذي استشهد في قصف للاحتلال التركي على مخيم الهول، وذلك في خيمة العزاء أمام مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

يفتتح حزب سوريا المستقبل في الطبقة خيمة اعتصام تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سرويا وتأكيد على المقاومة ضدها(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي مدينة منبج في شمال وشرق سوريا في مظاهرة منددة بتهديدات وهجمات الاحتلال التركي، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

حذر باحث متخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي من خطر فرار الآلاف من المتطرفين، قائلاً: "هذا سوف يمس العالم بأكمله"، منبهاً إلى أن تركيا؛ تسعى إلى الانتقام من العالم ومن بعض الدول التي تواجه هذا التنظيم المتطرف(مرفق بالصور).

هنأ عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري، رمزي شيخموس، الذكرى السنوية لحزب العمال الكردستاني (PKK)، مشيداً بالمكتسبات التي قدمها الحزب لشعوب كردستان عبر تاريخ نضاله الطويل، وشدد على ضرورة دعم PKK بكافة السبل الممكنة لضمان مستقبل كردستان بأجزائها الأربعة(مرفق بالصور والفيديو).

عبّر خبراء وسياسيون وحقوقيون مصريون عن رفضهم لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، داعين الدول العربية للتصدي بقوة للأطماع والتدخلات التركية وضرورة دعم المقاومة هناك؛ كونها السبيل الوحيد لمواجهة أطماع أردوغان في المنطقة العربية(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت أمهات السلام وزوجات الشهداء على استمرار المقاومة في وجه الاحتلال، والانتقام لدماء لجميع الشهداء، منتقدين صمت القوى الدولية حيال مجازر الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

ألحق القصف التركي لمنشأة الغاز في قرية السويدية جنوب ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو التي كانت تغذي عموم شمال وشرق سوريا بالغاز المنزلي، وإقليم الجزيرة بالطاقة الكهربائية، أضراراً كبيرة بالمنشأة، فيما أكد مدير المنشأة أنهم يعملون على إعادتها إلى الخدمة(مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

أوضحت شاكوفا سلّاب أنّ مقاومة المرأة في روجهلات كردستان وإيران وروج آفا قد منحتها القوّة للنضال ضدّ طالبان أكثر من أي وقتٍ مضى، وقالت: "إنّ الوحدة والنضال بشجاعة هما الطريقة الوحيدة لتغيير النظام"(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يزيد استمرار إغلاق معبر تل كوجر من المعاناة التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين في شمال وشرق سوريا مع دخول فصل الشتاء، والذين يعانون أساساً من صعوبة في الحصول على المساعدات الإنسانية في ظل تجاهل القوى الدولية وخاصة الأمم المتحدة(مرفق بالصور والفيديو).

افتتحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 11 معملاً؛ بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات، في ظل الحصار المفروض على المنطقة، حيث دعمت اليد العاملة ووفرت فرص العمل لأكثر من ألفي عامل/ـة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA