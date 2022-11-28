​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28 – 11 – 2022

يشيع أهالي مدينة الحسكة كوكبة من الشهداء، استشهدوا خلال قصف جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداوودية ، الساعة 10.30، كما يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان الشهيد محمد علي حسين في مزار الشهداء بالناحية في الساعة 10.00

يشيع أهالي قامشلو جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، الشهيد ماهر، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ12:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في تمام الساعة الـ12:00 ظهراً.(مرفق بالصور والفيديو)

قال الناطق باسم قوات حرس الخابور الآشورية، نبيل وردة: "سنقاوم جميع الهجمات التي تستهدف المنطقة حتى الرمق الأخير".(مرفق بالصور والفيديو).

قالت أمهات من قامشلو تعرّفن على حزب العمال الكردستاني PKK منذ ثمانينات القرن الماضي والتقين بالقائد عبد الله أوجلان، إنّ حزب العمال الكردستاني يبني حياةً حرّة للشعب الكردي.(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر باحث أميركي من أن هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا سيؤثر سلباً على المعركة ضد داعش(مرفق بالصور).

أكد أهالي الطبقة وقرية بينة في ناحية شيراوا أنهم ماضون على نهج المقاومة وحرب الشعب الثورية ضد همجية الاحتلال التركي، منددين بصمت القوى الدولية وطالبوها بالخروج من المنطقة إذا لم تؤدي دورها(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

إحداث نقلة فكرية في المجتمعات، يبدأ من الأكاديميات التي تعتبر الجهة الرئيسة في نشر وتطوير أساليب البحث وتحقيق أهداف الثورة، فقد خرجت 13 أكاديمية خاصة بالمرأة في شمال وشرق سوريا، 2233 امرأة و225رجلاً خلال عدة دورات تدريبية مغلقة ومفتوحة(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، أن رفع النساء لأصواتهن والمطالبة بالمساواة التامة والفعليّة في القانون، سينسف العقلية الأبوية، وأكدت أن شعار " "Jin, Jiyan, Azdaîأصبح شعاراً كونياً لتحقيق الديمقراطية والحرية(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

أكد خبراء اقتصاديون في لبنان، أن البلاد متجهة إلى تفاقم في الأزمات الاقتصادية وإضرابات وفوضى اجتماعية وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة؛ الأمر الذي سينعكس فوضى في الشارع(مرفق بالصور ).

ANHA