​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28 -8-2021

عادت العديد من الأسر من أهالي شنكال إلى منازلها، من مخيمات باشور (جنوب كردستان)، في استمرار موجة العودة التي بدأت نحو شنكال منذ حزيران العام المنصرم.

اشترط مهجرو مقاطعة عفرين المحتلة تحرير المقاطعة من تركيا والمرتزقة للعودة إليها، وأكدوا أن الدعوات لعودة المهجرين إلى عفرين المحتلة هي مؤامرة تحاك ضدهم.

تستذكر مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه 18 شهيدًا استشهدوا في شهر آب بأماكن واوقات متفرقة، وذلك في صالة النادي السياحي، في تمام الساعة الـ09:30.(مرفق بالصور والفيديو)

حوار

أشار بدران جيا كرد إلى أن دولة الاحتلال التركية لا تريد أن تحظى الإدارة الذاتية بالاعتراف السياسي ولهذا فهي تكثف هجماتها.

العالم

أكد الخبير والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس إن كل المعلومات الدقيقة لدى الاستخبارات الأميركية لم تستطع إيقاف الهجوم الإرهابي الأخير بمحيط مطار كابول، مضيفاً أن "أفغانستان ستكون بؤرة إرهابية تمثل تهديداً واضحاً للعالم أجمع"، وأشار إلى إمكانية استخدام تركيا لداعش بهدف تثبت قدمها في أفغانستان.

المرأة

في ورشة بسيط في قرية أم النصر شمالي شرق قطاع غزة، تلتف سبع شابات على آلاتهن. كل واحدة منهم تركز بشكل دقيق على تفاصيل عملها. في هذه الورشة البسيط كسرت الشابات نمطية الفكرة المأخوذة عن مهنة النجارة التي أصبحت مصدر دخل لهن في ظل تزايد معدلات البطالة والفقر في غزة.

المجتمع والحياة

يعتبر تجفيف التين من أقدم طرق المونة في إقليم الجزيرة وله أهمية غذائية صحية بالإضافة إلى تقديمه كضيافة وما تزال العديد من الأسر تحافظ على هذه العادة.

أكد الشيخ علاء الدين الشيخ أحمد أن المرحلة تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات شمال وشرق سوريا من أجل العبور إلى بر الأمان "وتأسيس حياة تشاركية تضمن عيشاً كريماً للجميع كرداً وعرباً وسريان".

يتجه قسم من أهالي شمال وشرق سوريا إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم كحل بديل للحصول على التيار الكهربائي، فضلاً عن أنها طاقة متجددة وصديقة للبيئة ولكنها باهظة التكلفة.

ANHA