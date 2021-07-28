​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 28-7-2021

-يدلى حزب سوريا المستقبل ببيان بمناسبة ثورة 19 تموز وذلك أمام مركزهم في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-أدان ذوو الشهداء بناحية عين عيسى نبش الاحتلال التركي ومرتزقته لمزار الشهداء في مدينة عفرين المحتلة، ووصفوه بالعمل اللاأخلاقي. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين فوزي مصطفى، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري والكشف عن أماكن دفن رفات الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الكاتبة والصحفية روشن قاسم أن المنتدى الحواري الذي نُظم حول العلاقات الكردية ـ العربية، كان بمثابة خطوة لتفعيل الحوار العربي ـ الكردي، وأكدت أن هناك إرادة حقيقية للمضي قدماً في هذا المشروع الذي من شأنه أن يعمل على مأسسة علاقات عربية ـ كردية حقيقية. (مرفق بالصور والفيديو).

-فنّدت شعوب شمال وشرق سوريا الاتهامات الباطلة التي ألصقها حكومة دمشق بالإدارة الذاتية، وقالوا إن الإدارة لا نية لها بالانفصال أو تقسيم الأراضي السورية، وتساءلوا؛ لماذا لا تتوجه حكومة دمشق إلى المناطق التي تحتلها تركيا وتحررها؟. (مرفق بالصور والفيديو).

تشجيعاً للتعليم المهني والصناعي تستعد هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة إدخال ثانويات جديدة هذا العام إلى المجال التدريسي، في خطوة من شأنها الرقي بالواقع التعليمي والاقتصادي مستقبلاً في المنطقة التي هي بحاجة شديدة إلى أيدي عاملة تنتج. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الإداري في لجنة المياه لإقليم عفرين سيدو سيدو أن السياسة التي تمارسها منظمة اليونيسف لا تخدم سوى أجندات تركيا ومرتزقتها وحكومة دمشق، وكشف عن وجود خطط مؤقته لتلبية احتياجات الأهالي من المياه في حال لم تعد المنظمة النظر في قراراتها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

حدد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها جمعة حيدر الاعتراف بالإدارة الذاتية كسبيل أساسي لإنهاء الأزمة السورية وإرساء الأمن والاستقرار في البلد الذي مزقته التداخلات الخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة محاضرة، تحت عنوان "آفاق الحل السياسي في روجآفا وسوريا"، يلقيها، الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، زلال جكر، وذلك في حديقة القراءة بمدنية قامشلو، في تمام الساعة الـ18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينطلق معرض الشهيد هركول الخامس للكتاب يوم الخميس، الموافق لـ 29 تموز/ يوليو الجاري، بمشاركة 44 دار نشر من عموم كردستان وعدد من الدول العربية، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاستعدادات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA