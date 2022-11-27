​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27 – 11 – 2022

يقدم أهالي ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، العزاء لذوي 5 شهداء من قوات سوريا الديمقراطية استشهدوا في الهجمات الجوية للاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي منطقة الطبقة والمناطق الجنوبية في مقاطعة الحسكة ومدينة قامشلو ونواحي كركي لكي وديرك في مقاطعة قامشلو والدرباسية في مقاطعة الحسكة في تظاهرات حاشدة تنديداً بالهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والتأكيد على المقاومة ضدها ، الساعة 10.00- 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة في تظاهرة تنديداً الهجمات واحياء للذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني الساعة 10.00 وفي ذات السياق تنظم احتقالية في مدينة الحسكة الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو

أوضحت شخصيات وطنية، بمناسبة الذكرى السنوية 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني (PKK)، أن الحزب المبني على قاعدة فكرية ومسيرة طويلة من الكفاح، تخطّى جميع الحدود حتى بات منقذاً لكل الشعوب، مؤكدين "يوم تأسيس الحزب هو يوم للثورة الذهنية والوطنية لشعب كردستان".

أكد غياث نعيسة، أن هجمات الاحتلال التركي الأخيرة؛ تهدف لتقويض مقدرات الإدارة الذاتية ما يخدم مصالح القوى المتدخلة في سوريا وحكومة دمشق؛ لذلك يغضون النظر عنها، مطالباً السوريين الشرفاء باختيار خندقهم بوضوح قائلاً: "ما نخوضه اليوم هو صراع مصيري، بين قوى الرجعية والاستعمار والاستبداد، وبين قوى الحرية والمساواة والاستقلال والعدل".

أوضح مواطنون من ناحية الهول أن استهداف جيش الاحتلال التركي لمخيم الهول يظهر حقيقة العلاقة بين الدولة الفاشية وداعش، لافتين إلى أن أي فرار للمرتزقة بفعل الهجمات التركية ستتسبب بكارثة للعالم أجمع.

أكدت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهدافها المواطنين والبنى التحتية والمؤسسات الخدمية التي تعتبر جريمة حرب، ستتسبّب بكارثة إنسانية للمنطقة.

العالم والشرق الأوسط

جاءت ردود الفعل الغربية إزاء هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا "مائعة"، لا سيما روسيا وأميركا اللتين بدتا متساهلتين معها، في حين يرى مراقبون أن اللقاء الذي جمع الرئيس المصري ونظيره التركي لا يمكن اعتباره "مصالحة".

ANHA