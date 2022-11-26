​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 27 – 11 – 2022

يشيع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الشهيد عطية الدواس وذلك في مزار الشهداء بالناحية في تمام الساعة 8:00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة في تظاهرة تنديدا بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك في تمام الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

-تدلي أمهات الشهداء وأمهات السلام في مقاطعة الحسكة بيانا إلى الرأي العام وذلك أمام قاعدة التحالف الدولي بمدينة الحسكة في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الإدارية في مخيم الهول، أنهم أمام كارثة حقيقية في حال فقدان السيطرة على المخيم، بالتزامن مع الهجمات التركية التي استهدفت مخيم الهول مساء الأربعاء، مبينة أن 33 منظمة وجمعية عاملة في المخيم أوقفت أعمالها؛ بسبب الهجمات(مرفق بالصور والفيديو).

دعا وجهاء العشائر العربية في مقاطعة الحسكة، شعب المنطقة إلى الاصطفاف حول قوات سوريا الديمقراطية، كما طالبوا حكومة دمشق بأداء مسؤولياتها في الدفاع عن الأراضي السورية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني، ماتاي حنا، أن مقاتلي المجلس مستعدون لحماية كافة مكونات المنطقة من الهجمات التركية، وقال " سيكون لنا الدور الأول والرئيس في مواجهة أي احتلال"(مرفق بالصور والفيديو).

يصادف يوم غد الأحد (27 تشرين الثاني 2022) الذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK، الذي قال عنه القائد عبد الله أوجلان: "كان خلق PKK القتالي وتفعيله مرحلة اضطرارية لا ملاذ منها. إذ ما كان بالمقدور نيل أية حرية من دون وضع الحرب في الحسبان"(مرفق بالصور).

يحاكي فيلم “Destana PKK" حقيقة القائد عبد الله أوجلان وفكره ورسالة حزب العمال الكردستاني الإنسانية، على شكل موسيقى ملحمية وقصصية، وسيعرض في الذكرى السنوية 44 لتأسيس حركة الحرية الكردستانية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، بكر علو، أن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والشهباء؛ هدفها القضاء على شعب المنطقة واحتلال المزيد من الأراضي(مرفق بالصور والفيديو).

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تنتهج إيران بحقّ المرأة في القرن الـ 21 أساليب لاإنسانيّة كالإعدام، الجَلد، التعذيب، الزواج المبكّر والرجم. واليوم تنتفض النساء اللواتي تعرّضن للإبادة في إيران وروجهلات كردستان تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî"(مرفق بالصور).

ANHA