​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-7-2021

أكد غريب حسو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرتكب جرماً وطنياً وكردستانياً، وعلى القوى الكردستانية محاسبته، وقال: "الديمقراطي الكردستاني يقتل الكردياتية".

طالب نزهت عثمان شقيق مصطفى عثمان المختطف لدى قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة باشور كردستان بالكشف الفوري عن مصير أخيه ورفاقه المختطفين ومكان وجودهم، لأنه مضى أكثر من 45 يوماً، ومصيرهم لا يزال مجهولاً. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب سياسيون حكومة إقليم كردستان بالكشف الفوري عن مصير ممثل الإدارة الذاتية وعضوي الاتحاد الديمقراطي المختطفين من قبل حكومة إقليم كردستان وقالوا:" إن هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الكردي وتؤثر سلباً على الحوار الكردي الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عدد من عوائل الشهداء في تل تمر أن نبش مقابر الشهداء في عفرين لا يتقبله أي دين ولا أي قانون ولا أي ضمير، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

شجب مهجرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء زيارة وزير الداخلية التركي لعفرين، مؤكدين أن زيارته تهدف إلى ترسيخ وشرعنة الاحتلال في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تستذكر الحركة الشيوعية الثورية شهداء مجزرة برسوس في الذكرى السنوية السادسة لاستشهادهم وذلك خلال مراسم تقام في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد البيت الإيزيدي في حلب كونفرانسه الثاني في حي الشيخ مقصود، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

أفادت تقارير بأن روسيا بدأت تتبع سياسة جديدة حيال الغارات الإسرائيلية على سوريا، في حين يعمّق أردوغان أزماته مع الغرب وهذه المرة من بوابة قبرص عبر سعيه لفرض سيطرة القبارصة الأتراك على جزء من مدينة فاروشا القبرصية.

ANHA