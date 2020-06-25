​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-6-2020

أوضح عضو اتحاد المثقفين في مدينة الحسكة- فرع الجزيرة, أنه على الأحزاب السياسية بناء وحدة وطنية كردستانية والوصول لرؤية موحدة للتصدي والوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي، وإنهاء الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الكردي.

أوضح عضو اتحاد المثقفين في مدينة الحسكة- فرع الجزيرة, أنه على الأحزاب السياسية بناء وحدة وطنية كردستانية والوصول لرؤية موحدة للتصدي والوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي، وإنهاء الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الكردي.

أوضح عضو اتحاد المثقفين في مدينة الحسكة- فرع الجزيرة, أنه على الأحزاب السياسية بناء وحدة وطنية كردستانية والوصول لرؤية موحدة للتصدي والوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي، وإنهاء الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الكردي.

أوضحت الهيئة الوطنية العربية أن جيش الاحتلال التركي يستهدف كامل السيادة السورية، وطالبت القوى والأحزاب السياسية السورية بأن تكون يداً واحدة، وذات موقف وصوت واحد ومشترك لردع الهجمات التركية الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الهيئة الوطنية العربية أن جيش الاحتلال التركي يستهدف كامل السيادة السورية، وطالبت القوى والأحزاب السياسية السورية بأن تكون يداً واحدة، وذات موقف وصوت واحد ومشترك لردع الهجمات التركية الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الهيئة الوطنية العربية أن جيش الاحتلال التركي يستهدف كامل السيادة السورية، وطالبت القوى والأحزاب السياسية السورية بأن تكون يداً واحدة، وذات موقف وصوت واحد ومشترك لردع الهجمات التركية الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر عدد من المثقفين الكرد عن رفضهم لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان، ودعوا الشعب الكردي وأحزابه إلى تعزيز الوحدة من أجل مواجهة هذه الهجمات التي تستهدف وجود الكرد وأفشالها. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر عدد من المثقفين الكرد عن رفضهم لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان، ودعوا الشعب الكردي وأحزابه إلى تعزيز الوحدة من أجل مواجهة هذه الهجمات التي تستهدف وجود الكرد وأفشالها. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر عدد من المثقفين الكرد عن رفضهم لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان، ودعوا الشعب الكردي وأحزابه إلى تعزيز الوحدة من أجل مواجهة هذه الهجمات التي تستهدف وجود الكرد وأفشالها. (مرفق بالصور والفيديو).