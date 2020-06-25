​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-6-2020

تابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- يشيع أهالي مقاطعة كوباني جثامين 4 شهداء من بينهم 3 نساء استشهدن في الهجوم التركي على قرية حلنج ومقاتل في قوات سوريا الديمقراطية استشهد أثناء أداءه مهاماً عسكرية وذلك في مزار الشهيدة دجلة بتمام الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).
- تصدر الإدارة الذاتية في إقليم الفرات بيانا بصدد حلول الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة 25 حزيران التي ارتكبتها مرتزقة داعش في مدينة كوباني وقرية برخ باتان وذلك في تمام الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو). (مرفق بالصور والفيديو).
- تدلي منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا ببيان في مقاطعة الشهباء بصدد الهجمات على مقاطعة كوباني. الساعة 12:00 (مرفق بالفيديو والصور). (مرفق بالصور والفيديو).
- ينظم مجلس سوريا الديمقراطي وقفة احتجاجية ً للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على قرية حلنج في الساعة 12:00 . (مرفق بالفيديو والصور). (مرفق بالصور والفيديو).
- يتظاهر أهالي الدرباسية والهول تنديداً بالهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع وباشور كردستان، واستهداف المدنيين في كوباني، الساعة 17:00، مرفق (بالصور والفيديو).
- أوضح إعلاميّون بأنّ أحد الأهداف الاستراتيجية للاحتلال التّركيّ هو إبادة الكرد، وأكّدوا على دور الإعلام المؤثّر والفعّال وضرورة إيقاظ الأحزاب السّياسيّة، وتحقيق التّقارب بين الأطراف الكرديّة، واتّخاذ مواقف جدّية حيال ما يتعرّض له الشّعب الكرديّ من مخاطر. (مرفق بالصور والفيديو).
- استنكر عدد من أهالي مدينة حلب هجمات جيش الاحتلال التركي، منوهين أن سبيل الوقوف في وجه الهجمات يكمن في توحيد الصفوف ورصها. (مرفق بالصور والفيديو).
ملف
- شهدت كوباني في الـ 25 من حزيران عام 2015 واحدةٍ من أفظع الجرائم خلال الحرب السورية، ارتكبها داعش بمساندة تركية، كعمليةٍ انتقامية لخسارتها أولى معاركها في سوريا والعراق، وفقدان الآلاف من عناصرها داخل كوباني.
سياسة
- أوضح عضو اتحاد المثقفين في مدينة الحسكة- فرع الجزيرة, أنه على الأحزاب السياسية بناء وحدة وطنية كردستانية والوصول لرؤية موحدة للتصدي والوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي، وإنهاء الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الكردي.
- أوضحت الهيئة الوطنية العربية أن جيش الاحتلال التركي يستهدف كامل السيادة السورية، وطالبت القوى والأحزاب السياسية السورية بأن تكون يداً واحدة، وذات موقف وصوت واحد ومشترك لردع الهجمات التركية الاحتلالية. (مرفق بالصور والفيديو).
- عبّر عدد من المثقفين الكرد عن رفضهم لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان، ودعوا الشعب الكردي وأحزابه إلى تعزيز الوحدة من أجل مواجهة هذه الهجمات التي تستهدف وجود الكرد وأفشالها. (مرفق بالصور والفيديو).
- تقول نورا الحسين، مُسنّة من قرية أم الخير الواقعة غربي ناحية تل تمر إن مرتزقة ما يسمون "الجيش الحر" دخلوا قريتها عام2013 ، وقتلوا 22 شخصاً من شبابهم ورجالهم، ومع اقتراب المرتزقة من قريتها فإنها تخاف من تكرار المجازر، وتطالب بمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها. (مرفق بالصور والفيديو).
- أوضح عضو اتحاد المثقفين في مدينة الحسكة- فرع الجزيرة, أنه على الأحزاب السياسية بناء وحدة وطنية كردستانية والوصول لرؤية موحدة للتصدي والوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي، وإنهاء الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).
المجتمع والحياة
- يعاني سكان شمال وشرق سوريا من نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها في حال توفرها، فما هي أسباب النقص والغلاء وما هي الحلول؟ (مرفق بالصور والفيديو).
- لتأمين مادة الخبز وافق المجلس المحلي لناحية الشدادي ولجنة الاقتصاد في مقاطعة الحسكة على افتتاح ثلاثة أفران في بلدة عبدان والحدادية والحريري. (مرفق بالصور والفيديو).
المرأة
- أوضحت النساء السوريات أن تركيا تريد إسكات صوت المرأة الحرة عبر هجماتها ومجازرها المتكررة بحق النساء وآخرها المجزرة التي ارتكبت في 23 حزيران. (مرفق بالصور والفيديو).
الثقافة والفن
- دعت اللجنة التحضيرية لمهرجان هركول الرابع للكتاب كافة الفعاليات الأدبية من المطابع والمؤسسات الثقافية والأدبية والكتّاب في شمال وشرق سوريا، وباقي أجزاء كردستان والشرق الأوسط وأوروبا، إلى المشاركة في فعاليات المهرجان بنتاجاتهم الأدبية ومطبوعاتهم وبكافة اللغات.
ANHA