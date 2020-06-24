​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-6-2020

تابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا

يتظاهر أهالي إقليم الفرات للتنديد بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في قرية جلنج في ريف كوباني. تنطلق التظاهرة من ساحة المرأة الحرة الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم حزب سوريا المستقبل ندوة بعنوان" قانون قيصر وتداعياته على الشعب" وذلك في مركز الثقافة والفن في مدينة منبج، الساعة 12.00. (مرفق بالفيديو والصور).

يتظاهر أهالي ناحيتي تل تمر في مقاطعة الحسكة وكركي لكي في مقاطعة قامشلو تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق جنوب كردستان، الساعة 10:30 مرفق (بالصور والفيديو).

يستمر فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني في انتشال الجثث من المقابر الجماعية المنتشرة في الرقة وريفها، حيث اقترب الفريق من الانتهاء من موقع تل زيدان، ويكشف عن مقبرتين جديدتين لضحايا مرتزقة داعش. (مرفق بالفيديو والصور).

طالب الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين ـ سوريا، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بوضع حد لجرائم تركيا والمجموعات المرتزقة التي تتبع لها، ومحاسبتهم في المحاكم الدولية، فيما أكد إن حياة المدنيين في المناطق التي تحتلها تركيا في خطر. (مرفق بالفيديو والصور).