​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-6-2020

تابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- يتظاهر أهالي إقليم الفرات للتنديد بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في قرية جلنج في ريف كوباني. تنطلق التظاهرة من ساحة المرأة الحرة الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).
- ينظم حزب سوريا المستقبل ندوة بعنوان" قانون قيصر وتداعياته على الشعب" وذلك في مركز الثقافة والفن في مدينة منبج، الساعة 12.00. (مرفق بالفيديو والصور).
- يتظاهر أهالي ناحيتي تل تمر في مقاطعة الحسكة وكركي لكي في مقاطعة قامشلو تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق جنوب كردستان، الساعة 10:30 مرفق (بالصور والفيديو).
- يستمر فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني في انتشال الجثث من المقابر الجماعية المنتشرة في الرقة وريفها، حيث اقترب الفريق من الانتهاء من موقع تل زيدان، ويكشف عن مقبرتين جديدتين لضحايا مرتزقة داعش. (مرفق بالفيديو والصور).
- طالب الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين ـ سوريا، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بوضع حد لجرائم تركيا والمجموعات المرتزقة التي تتبع لها، ومحاسبتهم في المحاكم الدولية، فيما أكد إن حياة المدنيين في المناطق التي تحتلها تركيا في خطر. (مرفق بالفيديو والصور).
- أشاد الرئيس المشترك لمقاطعة كري سبي حميد العبد بالتظاهرات التي قامت في وجه سياسات المحتل التركي، داعياً شعوب ومكونات المناطق المحتلة إلى الانتفاض في وجه سياسات التجويع الممنهج التي تتبعها تركيا، منوهاً إلى أن الأخيرة تستغل عقوبات قيصر لتنفيذ أجنداتها. (مرفق بالفيديو والصور).
السياسة
- أحدث التفاهم الأوّلي الكردي في سوريا نقطة تحوّل جديدة لدى باقي مكونات المنطقة, للانطلاق منها نحو المزيد من رص الصفوف وتذليل العقبات للوصول إلى ما يسهم في حل الأزمة السورية.
- شدد سليمان عرب على ضرورة تصعيد المقاومة ورفع وتيرة النضال ضد الهجمات التركية والصمت الدولي، وبشكل خاص صمت حكومتي إقليم كردستان وبغداد حيال الهجمات التي يتعرض لها الشعب الكردي، وقال: "التصدي للهجمات التركية واجب أخلاقي وإنساني وقانوني".(مرفق بالفيديو والصور).
تحليل
- حزب العمّال الكردستاني ضحّی بدماء مقاتلیە، ولا یزال یضحّي في إقلیم كردستان ضمن جغرافیة العراق.
المرأة
- قالت الناشطة السياسية وعضوة منسقية مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا إن تركيا تريد استكمال المرحلة النهائية من اتفاقية لوزان، لعدم إنشاء أي كيان ديمقراطي، ووصفتها قائلة "تركيا كالجراد الذي يلتهم الأخضر واليابس". (مرفق بالفيديو والصور).
- بإرادتهن القوية تصمد النساء العفرينيّات المهجّرات في وجه العادات والتقاليد البالية، والظروف الصعبة التي فرضتها حياة الهجرة عليهنّ، إذ يعملن في الأسواق لمساعدة عائلاتهنّ، ويحتفظن في أنفسهن أمل العودة إلى مدينتهن وقراهن المحتلّة. (مرفق بالفيديو والصور).
المجتمع والحياة
- أسرة عفرينية تساعد على معالجة الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر والروماتيزم والديسك عبر اتباع الطب التقليدي القديم عن طريق الأعشاب والمواد الطبيعية. (مرفق بالفيديو والصور).
- بعد عشرة أعوام عادت الزراعة الصيفية إلى قرى ريف ناحية الشدادي، بعد تأمين المياه من السد الجنوبي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة تدهور الليرة السورية. (مرفق بالفيديو والصور).
ANHA