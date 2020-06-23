​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-6-2020

تستمر الحرائق في مناطق شمال وشرق سوريا بالتهام محاصيل المزارعين، لكن ما هي مطالب هؤلاء الذين تضرروا، وهل ستمد لهم الإدارة الذاتية يد العون، وما هي تدابير قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الهجمات المستمرة للمرتزقة والاحتلال والحرائق التي يفتعلونها. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الحرائق في مناطق شمال وشرق سوريا بالتهام محاصيل المزارعين، لكن ما هي مطالب هؤلاء الذين تضرروا، وهل ستمد لهم الإدارة الذاتية يد العون، وما هي تدابير قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الهجمات المستمرة للمرتزقة والاحتلال والحرائق التي يفتعلونها. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الحرائق في مناطق شمال وشرق سوريا بالتهام محاصيل المزارعين، لكن ما هي مطالب هؤلاء الذين تضرروا، وهل ستمد لهم الإدارة الذاتية يد العون، وما هي تدابير قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الهجمات المستمرة للمرتزقة والاحتلال والحرائق التي يفتعلونها. (مرفق بالصور والفيديو).

لكسر الاحتكار حوّل العم إيبو إبراهيم المساحة التي قُصفت من منزله إلى بستان صغير، زرع فيه مختلف أنواع الخضار والفواكه إلى جانب تربية الحيوانات. (مرفق بالصور والفيديو).

لكسر الاحتكار حوّل العم إيبو إبراهيم المساحة التي قُصفت من منزله إلى بستان صغير، زرع فيه مختلف أنواع الخضار والفواكه إلى جانب تربية الحيوانات. (مرفق بالصور والفيديو).

لكسر الاحتكار حوّل العم إيبو إبراهيم المساحة التي قُصفت من منزله إلى بستان صغير، زرع فيه مختلف أنواع الخضار والفواكه إلى جانب تربية الحيوانات. (مرفق بالصور والفيديو).