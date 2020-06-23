​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-6-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- يخرج أبناء ناحيتي تل حميس وتربه سبيه في تظاهرات تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق حق الدفاع المشروع، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).
- تستمر الحرائق في مناطق شمال وشرق سوريا بالتهام محاصيل المزارعين، لكن ما هي مطالب هؤلاء الذين تضرروا، وهل ستمد لهم الإدارة الذاتية يد العون، وما هي تدابير قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الهجمات المستمرة للمرتزقة والاحتلال والحرائق التي يفتعلونها. (مرفق بالصور والفيديو).
- لكسر الاحتكار حوّل العم إيبو إبراهيم المساحة التي قُصفت من منزله إلى بستان صغير، زرع فيه مختلف أنواع الخضار والفواكه إلى جانب تربية الحيوانات. (مرفق بالصور والفيديو).
- رغم استمرار الجرائم بحقها، وعدم توقف القصف عليها منذ ثمانية أشهر، إلا أن العديد من أهل قرية "أم الخير" الواقعة على خطوط التماس آثروا المقاومة على الخروج منها، وقالوا "الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون القرية منذ أكثر من ثمانية أشهر وبشكل دائم, إضافة إلى انتهاكاتهم بحق المدنيين وسرقة أرزاقهم".(مرفق بالصور والفيديو).
العالم
- اعتبر سياسيّون ليبيون ومصريون أنّ تركيا هي دولة احتلال في ليبيا، ولا تعير أيّ أهمية لحكومة الوفاق، بل تستخدمها لتحقيق أطماعها، وأكّدوا على ضرورة تطبيق اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، وأوضحوا أنّ مصر لن تتخلّى عن الشعب الليبي، وستحميه بوجه الأطماع.
- أكد صحفي مصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة إلى تركيا من على الحدود الليبية، أكد فيها أن المشروع الاستعماري التركي المعتمد على المرتزقة وقوة السلاح لن يمر في ليبيا.
حوار
- لفتت عضوة الهيئة الإدارية لممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم باشور كردستان، أن هدف الدولة التركية من ممارساتها اللاأخلاقية هو الإبادة والتطهير العرقي بحق الكرد، واحتلال المزيد من الأراضي وتهجير سكّانها الأصليّين، ودعت القوى والأحزاب السياسية الكردية إلى أن تكون صاحبة رسالة واحدة، ورفع وتيرة المواقف في مواجهة سياسة الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).
سياسة
- وجهت شخصيات سياسية كردية في شمال وشرق سوريا انتقادات لاذعة لحكومة إقليم كردستان لعدم توضيح موقفها من العدوان التركي على جنوب كردستان، وأكدوا على ضرورة تحقيق الوحدة الكردية لمواجهة سياسة العداء للقضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).
تقرير
- انخفضت نسبة خسائر مزارعي مناطق شمال وشرق سوريا بفعل الحرائق في العام الجاري, مقارنة مع الموسم الماضي، وأعاد المزارعون والإدارة الذاتية الفضل في ذلك إلى تعاون الطّرفين معاً. (مرفق بالصور والفيديو).
المرأة
- لجأت معظم نساء عفرين المُهجّرات في مقاطعة الشهباء إلى العمل في الحقول الزراعية لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار، حيث يقدمن بعملهن الجماعي المساعدة لأسرهن بدعم من لجنة الزراعة. (مرفق بالصور والفيديو).
المجتمع والحياة
- باشرت مؤسسة المناهج في إقليم الجزيرة بالعمل على تأليف وإعداد منهاج الثالث الثانوي، والذي يستند على أساس المناهج السابقة، ويُعد تكملة للمراحل الدراسية الفائتة، ويعتمد بالدرجة الأولى على الموروث الثقافي والاجتماعي، وعلى القواسم المشتركة بين المكونات الثلاثة التي تزيد الغنى الثقافي مع مراعاة خصوصية كل مكون. (مرفق بالصور والفيديو).