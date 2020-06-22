​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 22-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا

- يخرج أهالي مناطق قامشلو وجل آغا وكوباني وإقليم عفرين وأهالي حلب في تظاهرات تنديداً بالهجمات التركية على مناطق حق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وجرائمه في مناطق شمال وشرق سوريا (مرفق بالصور والفيديو).

- بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المجتمعي تقوم هيئة الاقتصاد والإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالتنسيق مع شركة تطوير المجتمع الزراعي في مقاطعة الحسكة بالعديد من المشاريع، ومنها زراعة محصول الذرة لأول مرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب مُهجّرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتدخل السريع لوقف هجمات الاحتلال التركي على قضاء شنكال ومخيم مغمور في باشور(جنوب كردستان). (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد تكرار الاعتداءات الإجرامية والمجازر التي يقوم بها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في عفرين المحتلة، وشنه حملات عسكرية استهدفت المدنيين الآمنين في قضاء شنكال والمخيمات الإنسانية, مثقفات ناحية الشدادي يدعون إلى رص الصفوف لمواجهة تركيا وإرهابها. (مرفق بالصور والفيديو).

- بارك عدد من المثقفين في كوباني التفاهم الذي توصلت إليه الأطراف الكردية في روج آفا، وتمنوا أن تنضم كافة الأحزاب لهذه الخطوة لتنجح بشكل فعلي على أرض الواقع وتتحول إلى وثيقة رسمية تخدم مصالح الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

- بات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الخبر الأول في يوميات المواطن اللبناني، نظرًا للتداعيات التي يتركها على مختلف جوانب حياته، وباتت أيضًا الشغل الشاغل لمختلف المسؤولين، الذين يبحثون في أي وسيلة لمنع انهيار عملة بلدهم.

- تسعى دولة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان عبر البلطجة البحرية والبرية إلى توسيع نفوذها حتى على حساب الدول الأوروبية التي تسعى بدورها إلى الحد من نفوذ أنقرة عبر عقد اتفاقات ثنائية تحفظ أمنها واقتصادها.

المجتمع والحياة

- عبّر أهالي مدينة قامشلو عن رضاهم عن التدابير التي اتخذتها الإدارة الذاتية بصدد تحسين الواقع المعيشي، والتي تعد بمثابة علاج مؤقت لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، ووصف الخبير الاقتصادي علاء الدين فرحان هذه التدابير بالإيجابية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوات سيتحقق بدراستها ومواكبتها بعمق أكثر. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرّئيسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ في منبج نزيفة خلو إنّ بدء تطبيق قانون قيصر سيؤثّر سلبًا على المنطقة، وقالت انهم شكلوا لجان لمتابعة الوضع ووضع خططًا لتنفيذ مشاريع في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- بدأ مركز شراء الحبوب في مدينة منبج وريفها بصرف فواتير القمح للمزارعين، حيث حُدد يومي الأحد والأربعاء في الاسبوع موعدًا لصرف الفواتير. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- تؤلف وتكتب الأغاني برونقها وإحساسها في قرية صغيرة على أطراف مدينة الحسكة, سارين الموهبة الصغيرة التي ألّفت ما يقارب 15 أغنية, تنتظر الصقل والدعم من الجهات المعنية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA