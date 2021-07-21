​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-7-2021

-انتقدت عضوة اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، كلستان عطي، تقليص منظمة اليونيسيف حصة المهجرين من عفرين المحتلة من مياه الشرب في مخيمات الشهباء، وشددت على ضرورة ألا تخضع المنظمات الإنسانية للسياسات المعادية لشعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر ذوو شهداء من الدرباسية قيام الاحتلال بنبش قبور الشهداء فعلاً إجرامياً يخالف القيم الإنسانية، وقالوا "تركيا تحاول كسر إرادتنا، خاصة بعد الانتصارات التي حققناها وبنائنا للنظام الديمقراطي بمشاركة كافة المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال ذوو الشهداء في مقاطعة الشهباء، إن الدولة التركية وحلفاءها المشاركين في المؤامرة الدولية يرتكبون جرائم ضد الإنسانية من خلال فرض العزلة على إمرالي، وإنهم يحاولون القضاء على الإنسانية الحرة في جزيرة إمرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-حمّل سياسيون وحقوقيون الحزب الديمقراطي الكردستاني المسؤولية عن مصير ممثل الإدارة الذاتية وعضوي حزب الاتحاد الديمقراطي المختطفين ، ودعوا الجهات المعنية إلى التحرك فوراً من أجل الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم. (مرفق بالصور والفيديو).

شددت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة نظيرة كورية على ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية "لأنها مطلب شرعي لكافة مكونات شمال وشرق سوريا، وأوضحت أن الإدارة الذاتية يمكن أن تعمم في سوريا والشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-لفت الصحفي، نهاد كايا إلى إن هجمات تركيا على باشور كردستان استمرارية للاتفاقات المبرمة عام 2017، وعدها سلسلة ترتبط أحداثها بما يخطط له في كل من العراق وسوريا والشرق الأوسط، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العدول عن مواقفه تجنباً لارتكاب إبادة جديدة بحق الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-بعد الحرب الأخيرة، يبذل الوالد نور أبو الحسن، محاولات مستمرة لتخليص طفله محمد البالغ من العمر 7 أعوام من نوبات الهلع التي تحدث إثر الخوف الشديد الذي كان يخيم على سكان غزة خلال الحرب غير المسبوقة في مستوى القصف والتخويف. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA