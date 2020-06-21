​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 21-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يخرج ذوي الشهداء ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في تظاهرة تنديداً بالهجمات التركية على مناطق حق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وجرائمه في مناطق شمال وشرق سوريا الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتظاهر أهالي ديرك للتنديد بالقصف التركي على مناطق الدفاع المشروع الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تصدر أحزاب الوحدة الوطنية بياناً مشتركاً للتنديد بهجمات الاحتلال التركي ضد مناطق جنوب كردستان. وذلك في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قاشلمو. الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

- يقيم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ورشة عمل حول "المرأة وأهمية المشاركة السياسية"، في مبنى هيئة المرأة بمدينة قامشلو، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشارعضو لجنة القيادة العامة لمجلس العسكري السرياني إلى أن التصعيد العسكري للاحتلال التركي يهدف إلى توسيع رقعة الاحتلال واستهداف المنطقة وشعوبها مجدداً، منوهاً أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقات الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بإيقاف الاحتلال التركي وحلمه التوسعي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي حي الشيخ مقصود أن وحدة الصف الكردي كفيلة بإنقاذ الكرد من الهجمات الاحتلالية، وحماية مكتسبات الشعب الكردي، وقالوا هدف الاحتلال التركي من هذه الهجمات هو إبادة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار المتحدث باسم مؤسسات المجتمع المدني في ناحية الشدادي إلى أن ما يقوم به الاحتلال التركي في سوريا والدول العربية الأخرى هو "نشاط إرهابي توسعي لإعادة هيمنة الدولة العثمانية"، ودعا مكونات المنطقة إلى الوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتصعيد النضال لمواجهة هذه القوى الفاشية. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات مصطفى عبدي، إلى أن الهجوم التركي على مناطق الدفاع المشروع(مديا) في جنوب كردستان جاء لضرب المساعي الأخيرة في توحيد الصف الكردي بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية و المجلس الوطني الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال الناطق باسم لجنة استقبال العائدين في مجلس شنكال إن عودة الإيزيديين إلى منازلهم في شنكال هي ردة الفعل الأقوى أمام هجمات تركيا وإفشالها، منوهًا أن حركة العودة مستمرة وبشكل يومي من مخيمات باشور كردستان.

الشرق الأوسط

- تعادي تركيا جميع الكرد، إذ تعتقل السياسيين الكرد في باكور كردستان، وتحتل أجزاء من روج آفا، وتشن هجمات على باشور كردستان، ويقول باحث كردي إن الكرد مطالبون بالوحدة للوقوف بوجه هجمات الإبادة التي تستهدفهم.

- إن أهداف ومحددات التحركات التركية الأخيرة في المنطقة؛ يحكمها عدة اعتبارات، فهي تعبير عن تحول استراتيجي في السياسة الخارجية التركية ناحية مزيد من الانخراط في قضايا الشرق الأوسط بشكلٍ مباشر، بدلاً من الاعتماد على الوسطاء من حركات الإسلام السياسي والميليشيات، وبالتوازي معها، إدراكاً من ضرورة حسر التراجعات الأخيرة التي لحقت بالمصالح التركية.

العالم

- بدأت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بتطبيق قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية, فيما تسعى الإمارات ومصر لتشكيل تحالف عربي وأوروبي لمواجهة التدخلات التركية في الشرق الأوسط, في حين لا زال لبنان يتجه إلى المجهول.

سياسة

- قال آلدار خليل إن ما توصل إليه الطرفان الكرديان في سوريا هو تفاهم أولي, بعد أن تبين أنه ليس هناك اختلاف في وجهات النظر السياسية حيال ما يخص الشعب الكردي ومستقبله في المنطقة, ونوه أن التصور الخاطئ حول النسبة المعلن عنها في اتفاقية دهوك، التي اتُخذت حديثًا أساسًا للعمل الكردي, هي مرتبطة بالكرد أنفسهم، وليس كما يشاع بأنها محاصصة كل ما هو موجود في المنطقة على حساب الأطراف الأخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الدرباسية، سليمان خليل، أن الهدف من الهجمات هو إبادة الشعب الكردي وبالأخص الإيزيديين، وتقويض مشروع الأمة الديمقراطية، وقال "على شعبنا الانتفاض ضد الاحتلال التركي". (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA