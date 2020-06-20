​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 20-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- -متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا

- سببت المعارك الأخيرة بين قوات الحكومة السورية ومرتزقة تركيا في إدلب وقوع العشرات من الإصابات في صفوف المدنيين تتراوح بين الإعاقات وبتر الأطراف، خاصة وأن المرتزقة لم يحيدوا المدنيين في معاركهم مع الحكومة السورية الأمر الذي زاد من أعداد المصابين.

- أشاد الشيخ وعضو مجلس ملتقى الأديان في حلب، عمر الشامي، بالعلاقات بين الكرد والعرب، لافتاً إلى ضرورة تعزيز تلك العلاقة التي يصونها الدين الإسلامي وقال " لن نتفرق أبداً لأننا أصحاب فكر حر". (مرفق بالفيديو والصور).

- كشفت مديرية الزراعة في ناحية عين عيسى عن نوع الدعم المقرر تقديمه لمزارعي الموسم الصيفي في ناحية عين عيسى والنسبة المئوية المستهدفة لرخصة كل مزارع. (مرفق بالفيديو والصور).

- أوضحت نساء قامشلو أن الهدف الرئيسي من الهجمات التركية المتكررة على مناطق في كردستان هو زعزعة الاستقرار والنيل من إرادة الشعوب الأصيلة في المنطقة، ودعون نساء كردستان إلى توحيد الصف ضد جميع الممارسات التي يمارسها الاحتلال التركي بحق الكرد. (مرفق بالفيديو والصور).

- وجّه عامل نظافة في بلدية رطلة نداء إلى لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني طالب من خلاله زيادة عدد عاملي النظافة في البلدية، وبدورها أكّدت اللجنة الاستعجال في الاستجابة في أقرب وقت ممكن. (مرفق بالفيديو والصور).

سياسة

- أوضح الناشط والباحث الحقوقي عبد الرحمن البطران أنه من الممكن إخضاع تركيا للمحاسبة الدولية بدلًا من الصمت الدولي، عبر إحالة جميع الملفات إلى مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن الصمت إزاء الجرائم التركية يرتبط بتطبيق المصالح.

- قال الشّاعر محمد عبد العزيز إن الاتفاق المبدئيّ حول الوحدة الكرديّة يعدّ خطوة تاريخيّة، وعلى جميع الأحزاب أن تكون على قدر المسؤوليّة في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

- يحشد جيش الاحتلال التركي قواته ومرتزقته في أرياف تل تمر وعين عيسى وزركان، وفي هذا السياق أكد الباحث السوري أحمد الدرزي، أن تركيا لا تهدد الكرد فقط، بل العرب أيضاً حتى ليبيا إلى مصر.

تحليل

- الحدود بين الصين والهند لم تعد آمنة، كانت كذلك إلى حد ما لأكثر من أربعة عقود، لكنها لم تعد كذلك منذ الثلاثاء الماضي بين بلدين يشكلان وحدهما ربع سكان العالم، بلدان يُعدان من أكبر القوى النووية في العالم، وتزامن ذلك مع تدمير مكتب الارتباط بين الكوريتين، سوى أن هذه الأحداث جاءت بعد عقدٍ ساخن وتطورات كبيرة في منطقة شرق المتوسط؛ سوريا البؤرة منها –سيّما- بعد تنفيذ قانون قيصر كأكبر عقوبات تُفرض على بلد منذ الحرب العالمية الثانية.

المرأة

- أكدت نساء ناحية عين عيسى تمسكهن بارضهن وإصراراهن على مواصلة المقاومة ضد الاحتلال والالتزام بهج الشهداء. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

- تساهم لجنة الزراعة التابعة لمجلس دير الزور المدني في دعم المزارعين في بلدة هجين الواقعة في الريف الشرقي وخاصة فيما يتعلق بطرق وأساليب الري الحديثة بهدف تطوير وتنمية الزراعة في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA