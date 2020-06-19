​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 19-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يعقد مجلس العشائر والأعيان الصلح بين عائلتين نشب بينهما خلافات حول الأراضي الزراعية وذلك في قرية الزهيرية التابعة لمنطقة ديرك. الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت ليلى إبراهيم أن الهجمات التركية على شنكال ومخمور هي امتداد للفرمانات العثمانية، وبيّنت أن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو بمثابة الموافقة على قتل شعب عريق ومسالم كالشعب الإيزيدي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد إيزيدي عفرين إن تركيا تريد إبعاد الإيزيديين عن أرضهم التاريخية، وأشارت إلى أن الهجمات الأخيرة على شنكال ما هي إلا استمرار للمجازر العثمانية، وتنفيذ ما لم يستطع مرتزقة داعش إنجازه في طمس تاريخ الشعب الكردي . (مرفق بالصور والفيديو).

-تعدّ زراعة البساتين المنزلية في شمال وشرق سوريا من المصادر الأساسية للعيش لدى أهالي القرى، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق، فهي السبيل الوحيد لإنقاذهم من الغلاء المعيشي مع تدهور الليرة السورية وتطبيق قانون قيصر. (مرفق بالصور والفيديو).

- تزداد جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق السورية المحتلة, بحق كل من بقي في مناطقهم, عبر عمليات القتل, والخطف, والاعتداء, والسرقة والنهب, وإحراق المحاصيل، ويراها مراقبون بأنها مساع لتهجير من بقي من أهالي تلك المناطق.

كردستان

- قال برلمانيون عن حزب الشعوب الديمقراطية أنّ تصاعد هجمات حزب العدالة والتنمية والحزب القومي، لا تؤدّي سوى إلى تعزيز قوة حزب الشعوب الديمقراطية، وأضاف: "مسيرة الديمقراطية أثبتت أنّ أفكار الحزب انتشرت، شعب كردستان والشعب التركي الديمقراطي يرفضون هذه الدكتاتورية".

سياسة

- أكد عضو قيادة دائرة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، أن هجمات الاحتلال التركي تجاوزٌ لسيادة إقليم كردستان العراق أولاً وللعراق ثانياً وانتهاك لسيادة القانون الدولي، داعياً كافة الأحزاب السياسية والكردية إلى الإسراع في حل الخلافات البينية بالحوار، وإيجاد مخرج لمواجهة هجوم الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

- عدّ الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال شيخ الهجمات التركية على باشور (جنوب كردستان) مخططاً دولياً يهدف إلى تطويق الحركة الكردية وإضعافها. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح حكمت الحبيب أن الملف الكُردي من الملفات المهمة في سوريا، والتفاهم الحاصل بين القوى الكردية يعدّ خطوة نحو الوحدة الوطنية السورية، ودعا كافة القوى والأحزاب السورية إلى القيام بخطوات مماثلة من أجل الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية.

الشرق الأوسط

- كثفت تركيا خلال الأشهر الماضية من تحركاتها في الشرق الأوسط, فمن سوريا والعراق وصولًا إلى ليبيا, تسعى تركيا لتهديد الدول العربية والكرد, ويرى باحث مصري أن تركيا تريد إقامة "دولة إسلامية" في ليبيا بديلة لداعش تحت أنظار المجتمع الدولي, وأكد أن تركيا تدعم التطرف للقضاء على الكرد.

المجتمع والحياة

- تشهد زراعة الأشجار المثمرة في أرياف الرقة انتشاراً كبيراً، وتأخذ جل اهتمام الأهالي، حيث تغطي الأشجار ما يقارب الـ 75% من مساحة منطقة الكسرات التي تقع جنوب مدينة الرقة على الضفة الأخرى من النهر، وتحقق الاكتفاء الذاتي للسكان وتغذي السوق المحلية. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتخوف مزارعو بلدة الهيشة من فشل الموسم الصيفي الحالي في ظل عدم انتظام ضخ المياه اللازمة لريه والانقطاع المتكرر لها من المصدر، فيما طرحت الجهات المعنية مقترحاتهم وحاجتهم من كميات الضخ لإنجاح موسمهم الحالي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA