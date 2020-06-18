​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 18-6-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ينظم الاتحاد الرياضي في اقليم الجزيرة وكافة الاندية مسيرة مركزية في مدينة قامشلو، تنديداً بهجمات العدوان التركي وقصفه لمناطق قضاء شنكال، ومخيم الشهيد رستم جودي (مغمور)، الساعة الـ18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي حي الشيخ المقصود والاشرفية في حلب في تظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مخمور وقنديل وشنكال. الساعة 19.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظيم مؤسسة عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين تجمعاً لقراءة بيان تنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ومخمور وشنكال. في مزار الشهداء بناحية احرص الساعة 11:00. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار تظاهرة مناهضة لهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق باشور وذلك في مخيم العودة بناحية شيراوا بمقاطعة عفرين. الساعة 17:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي منبج في تظاهرة الجماهيرية للتنديد بجرائم الاحتلال التركي. الساعة 10.00 . تغطية مسيرة الجماهيرية المنددة لتجاوزات التركية وذلك في الساعة العاشرة صباحاً.

ندد الحقوقي عصمت إبراهيم بأعمال الخطف والقتل التي يقوم بها مرتزقة دولة الاحتلال التركي في الشمال السوري، وأكد أنها "منافية للقوانين الدولية والقوانين الإلهية". (مرفق بالفيديو والصور).

وصف مستشار الإدارة الذاتية عملية استبدال الليرة السورية بالليرة التركية في المناطق المحتلّة بالجريمة الاقتصادية وإكمال إجراءات سلخ جزء من أراضي سوريا، كما وأستنكر صمت النظام السوري والمجتمع الدولي حيال سياسة المحتل التركي وأعتبرها تنمّ عن الرضى. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

تسعى تركيا للتدخل في لبنان مثلما فعلت في سوريا والعراق وليبيا واليمن وقطر والصومال، وتستثمر في ذلك المكوّن السّنيّ المتمثل بجماعة "الإخوان المسلمين" والأقليّة التّركمانيّة.

سياسة

طالب غريب حسو، حلف الناتو بتوضيح موقفه من المجازر التي ترتكبها عضوته تركيا بحق الكرد وشعوب المنطقة، ولفت إلى أن تركيا مستمرة بارتكاب المجازر بحق شعوب المنطقة، ودعا العرب والكرد إلى التكاتف لإيقاف تركيا عند حدها.

قال الكاتب والصحفي العراقي، حازم العبيدي، إن أردوغان انتهك كل القوانين الدولية بتدخلاته السافرة واحتلاله مدن سورية وعراقية وليبية، وأشار إلى أن قتله للمدنيين الأبرياء بحجج واهية يتطلب الوقوف ضد هذا السلوك الأردوغاني الذي أدى إلى خراب تركيا قبل البلدان التي قام باحتلالها.

قال رئيس مركز جاوي كورد للتنمية السياسية مشغل الكولوسي إن الهجمات التركية الأخيرة هي جريمة حرب، منوهاً أنهم لن ينحنون أمام غطرسة الاحتلال التركي، وقال "أثبت الكرد للعالم وللشعوب الحرة أنه لن ينهزم أمام الغطرسة التركية".

تحليل

على مدى سنوات شغلت المسألة السورية الرأي العام العالمي والإقليمي. ومع بدء تطبيق قانون قيصر عادت المسألة لتدخل لتشغل مرة أخرى الرأي العام.

المرأة

قالت هدية يوسف إن الجرائم الأخيرة التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء في مقاطعة عفرين هي انتقام من مقاومة نساء حركة حرية كردستان ووحدات حماية المرأة. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

صرحت إدارة سد تشرين أن تقليص عدد ساعات توليد الطاقة الكهربائية دخل حيز التنفيذ في مناطق شمال وشرق سوريا، نتيجة للوارد المائي الضئيل من الجانب التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

وجّه مكتب الوقاية في لجنة الزراعة والريّ التابعة لمجلس الرقة المدني الفلاحين إلى اتّخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي الآفات الحشرية التي قد تهاجم محصول القطن في الأيام القادمة. (مرفق بالفيديو والصور).

أمّنت هيئة الصحة في إقليم الفرات 700 مصلاً لعلاج لدغات العقارب والأفاعي وعضات الكلاب، وتتوفر في مشفى كوباني، بينما كشف أحد الأطباء عن الطرق الصحيحة للتعامل مع اللدغات وعضات الكلاب مشدداً على ضرورة عدم التعامل معها بطرق خاطئة منتشرة في المجتمع. (مرفق بالفيديو والصور).