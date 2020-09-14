​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوتها الجماهيرية الثانية في مدينة الحسكة، بمطعم طيفور، الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).

ـ تنظم التنظيمات النسائية في ناحية تربه سبيه تجمعاً للإدلاء ببيان إلى الرأي العام بصدد العزلة على القائد عبد الله أوجلان الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أفشلت قوى الأمن الداخلي قبل أيّام محاولة فرار أقدم عليها 20 مرتزقاً من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، وتبيّن أنّ مرتزقة داعش استخدموا قضبان معدنية من الأسِرّة الحديديّة لحفر نفق داخل السجن.

قال مواطنو مناطق شمال وشرق سوريا إنهم سيكونون سدًّا منيعًا في وجه تهديدات الاحتلال التركي وهجماته على المنطقة، وناشدوا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الادعاءات التي تروج لها الحكومة السورية التي تقوم بإشعال الفتنة بين مكونات المنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

ناشد فنانو وأعضاء مجلس مقاطعة عفرين والأحزاب السياسية بالعمل من أجل وحدة الصف الكردي، "لأن وحدة الصف هي السبيل إلى طرد الاحتلال". مرفق (بالصور والفيديو).

استنكر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وطالبوا منظمة CPT بالقيام بواجبها حيال ما يتعرض له المعتقلون في سجن إمرالي، ومحاسبة الدولة التركية على جرائمها. مرفق (بالصور والفيديو).

أوضح أهالي ناحية تل تمر أن الإشاعات التي تبث عن المنطقة ممنهجة يعمل عليها الاحتلال التركي وبمساندة خفية من الحكومة السورية لخلق الفوضى، وعبّروا عن تمسكهم بأرضهم ومقاومتهم ضد كافة الجهات المعادية الرامية إلى خلق حالة من عدم الاستقرار. مرفق (بالصور والفيديو).

سياسة

أوضح السياسي أكرم حسو أن الحكومة السورية تستمر بعرقلة المسارات والحوارات الداخلية بهدف الاستمرار في نهجها الأمني والاستبدادي، مشيرًا إلى أن مشاركة الكرد في أي عملية سياسية لا تعني تجزئة الأراضي السورية. مرفق (بالصور والفيديو).

ملف

تتجدد ذكرى الهجوم الشهير الذي نفذه داعش ضد كوباني رمز المقاومة العالمية في القرن الحادي والعشرين في عامه السادس، بالتزامن مع تهديداتٍ جديدة تطلقها تركيا والفصائل المرتزقة التابعة لها ضد المدينة أمام أنظار المجتمع الدولي.

المرأة

بين ارتفاع الأسعار وفرض الحصار، بدأت العفرينينات القاطنات في مُخيمات مقاطعة الشهباء بتجهيز المؤن الشتوية حسب إمكاناتهن وبالتعاون فيما بينهن. مرفق (بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

قال عضو اللجنة التشريعية، ومقرر لجنة شؤون النازحين والمهجرين في مجلس النواب الليبي إن الوضع في ليبيا يحتاج إلى حل جذري لأن الحلول التلفيقية ستزيد الوضع سوءًا، وأكد أن الحل لن يكون إلا حلًّا سياسيًّا مسبوقًا بحل أمني يتم من خلاله وضع آلية لجمع السلاح وتجريم استخدامه خارج شرعية أجهزة الدولة.

الثقافة والفن

يلفت أنظار المارة في سوق عزرا الشعبي وسط سوق مدينة قامشلو الذي يسوده المحبة والأخوة شرارات النار التي تنبعث من حانوت أبو آشور، إذ يأخذك حانوته الطيني وبوابته الخشبية إلى معالم الماضي العريق؛ ويسعى عبر حرفته إلى الحفاظ على تراث أجداده. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA