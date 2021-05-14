​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-5-2021

-كشف الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو عن تمويل خليجي وأوروبي لمجمعات استيطانية في عفرين واستقدام مرتزقة إيغور وتركستان وأوزبك إلى خطوط التّماس في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أدان شيوخ ووجهاء دير الزور في الريف الشرقي، خرق تركيا المواثيق الدولية، واستخدامها مياه نهر الفرات كسلاح لكسر اقتصاد المنطقة وإرادة الشعوب، وحذروا من الكوارث الناجمة عن حبس مياه النهر. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في مدينة منبج، سهيل والي، إلى سياسة التتريك وغسل الأدمغة وزرع الأفكار المتطرفة في أذهان الأهالي في المناطق التي تحتلها من سوريا، وذلك عبر إدخال مناهج دراسية وتعليمية تركية في المدراس. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد عضو المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي إن الاحتلال التركي يعمل على إعادة إحياء مرتزقة داعش من جديد، ودعا الدول إلى إعادة رعاياها في مخيم الهول وإبعاد هذا الخطر عن المجتمع قائلًا "مخيم الهول بات حقلًا من الألغام".(مرفق بالصور والفيديو).

-انشغلت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بمتابعة الحديث حول زيارة وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه مع المسؤولين فيها، وما بين تأكيد ذلك ونفيه يتساءل الجميع حول الأسباب التي دفعت للقاء المزعوم وارتباط ذلك بالتطورات الإقليمية، إلى جانب تداعياته المتوقعة؟.

كردستان

-طالب الإيزيديون الحكومة العراقية وحكومة هولير بالكفّ عن التدخل في شؤونهم، لافتين إلى أن الإيزيديين قادرون على تنظيم أنفسهم ولا يحتاجون إلى أي قوة خارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد سكرتير حزب التجمع الوطني الكردستاني محمد عباس، بأنّ الدولة التركية تهدف إلى محو الوجود الكردي من خارطة العالم تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني(PKK)، منتقداً صمت إدارة جنوب كردستان حيال الهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-ربط الرئيس المشترك لناحية زركان صالح سمو بين العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان والهجمات على مناطق الدفاع المشروع واحتلال أجزاء من روج آفا، وحبس مياه نهر الفرات، وقطع مياه محطة علوك بالسياسة التركية القائمة على إبادة الكرد بتوجيه دولي. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أوضح الإداري في حركة الشبيبة الثورية، هوكر علي أن حملة النفير العام التي أُطلقت في الـ 11 من شهر أيار الجاري تأتي في سياق دعم قوات الكريلا التي تبدي مقاومة بطولية ضد هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تتميّز قرية عابري بطبيعتها الجميلة وطابعها العشائري في منطقة آليان، والتي حافظت على العادات والتقاليد القروية والعشائرية، حيث تُعرف القرية بسلسلة التلال والينابيع والآثار القديمة، ومزاراتها السبعة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA