​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يُدلي مجلس ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو ببيان إلى الرأي العام، بصدد المطالبة بوحدة الصف الكردي، وانهاء الاوضاع المتأزمة في منطقة زينه ورتي بباشور كردستان، الساعة الـ 11.00. أمام مركز مؤتمر ستار، فيما يدلي مجلس مدينة قامشلو بيبان في ذات السياق امام مركز الناحية الشرقية الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت أفين باشو، أن سبل حل أزمات وخلافات الشرق الأوسط يكمن في فكر ومقترحات القائد عبد الله أوجلان، وقالت "المنظور السياسي الذي يطرحه القائد لحل مشاكل الشرق الأوسط هو سبب من أسباب فرض العزلة المشددة عليه ومحاولة القضاء على فكره وفلسفته"(مرفق بالصور والفيديو).

-ناشد ذوو الشّهداء في ناحية تل رفعت بمقاطعة الشّهباء منظّمات حقوق الإنسان بالتدخّل السّريع لوقف الاعتداءات التركيّة على أضرحة الشّهداء في شمال كردستان(مرفق بالصور والفيديو).

-رأى ناشطون حقوقيون أنّ ما يقوم به الاحتلال التركيّ من تجنيد الأطفال السوريين وإرسالهم إلى القتال في مناطق النزاع مثل ليبيا واليمن يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-مرت اللغة الكردية منذ القدم بمراحل عديدة كان لها تأثير كبير عليها, ورغم تأخر ظهور أبجدية كردية خالصة, إلا أن هذه اللغة التي تناقلتها الأجيال بطرق وأساليب مختلفة، حافظت على أصالتها(مرفق بالصور).

حوار

-قال رياض درار إن وسائل الإعلام الروسية تحاول فضح فساد الأجهزة السورية للحصول على تنازلات لصالح روسيا, وأوضح أن الملف السوري سُلّم لروسيا وهو أحد مخرجات اجتماع كيري ولافروف، مؤكداً أن الوحدة الكردية ستخدم القضية الكردية والمسألة السورية ككل(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال المختصّ بالشأن اللّيبيّ أحمد إبراهيم عامر، إنّ المشهد العسكريّ في ليبيا تغيّر، ولكن ليس كما كان يتوقّع أردوغان بل تغيّر بتقدّم كبير للجيش الوطني الليبي، وأكّد أنّ 12 ضابطاً تركيّاً ومئات المرتزقة قُتلوا في عملية طيور أبابيل(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-تسعى إلى تسخير موهبتها في الرّسم لأجل القضية والمقاومة، فبدأت بتنفيذ مشروع موسّع يتضمّن رسم صور شهداء مقاومة العصر وإهدائها لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يستعد المزارعون والفلاحون في إقليم الجزيرة لاتخاذ تدابير تحمي محاصيلهم الزراعية من الحرائق في الموسم الجديد عبر حراستها وتدابير أخرى، مطالبين بزيادة عدد سيارات الإطفاء وصهاريج المياه للتدخل في حال حدوث أي طارئ(مرفق بالصور والفيديو).

-يهدّد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات في سوريا، محاصيل وأرزاق ملايين السّوريين، بعد تعمّد دولة الاحتلال التركية على خفضه في سيناريو متكرّر لصيف عام 2017، وهي جبهة أخرى تفتحها تركيّا ضدّ الشعب في شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

-عملت بلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب خلال شهر نيسان المنصرم وأيار الجاري على تنفيذ عدة مشاريع خدمية مستغلة فترة حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا للإسراع في إنهاء تلك المشاريع(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA