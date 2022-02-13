​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-2-2022

يشيع أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، جثامين 3 من شهداء قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواهم الأخير في مزار شهداء الشدادي، الساعة 12.00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، محاضرة للرجال عن الذهنية الذكورية، أسبابها، عواقبها، الية الابتعاد عنها، كيفية التعامل معها، وذلك بتمام الساعة 12.00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

تنطلق في ريف مدينة كوباني مسيرة راجلة للشبيبة تستمر لـ3 أيام تنديدا بالمؤامرة الدولية التي أفضت لاعتقال القائد عبدالله أوجلان، وذلك في الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يصدر مجلس العدالة الاجتماعية في اقليم الفرات بيانا بصدد المؤامرة الدورية الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها معرضاً للصور والكتب بالتزامن مع ذكرى المؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان. (مرفق الصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه مسيرة للتنديد بالمؤامرة الدولية، الساعة 17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس ناحية عامودا محاضرة في مركز الثقافة والفن حول مؤامرة 15 شباط، الساعة09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

قال عدد من المثقفين في مدينة حلب إن الحماية الذاتية ضمن إطار ومفهوم حرب الشعب الثوري ضرورة ملحة لصد الهجمات التي تهدف إلى النيل من مكتسبات الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

أشاد حقوقي في منطقة الطبقة ومواطنون في منبج بمقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وأكدوا تمسكهم بفكر القائد وعدّوه سبيلاً لإرساء الاستقرار وأسس التعايش المشترك في منطقة متعددة القوميات والأديان. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح كاتب وصحفي لبناني أن القائد عبد الله أوجلان شخصية أممية، ونموذج يُحتذى به من قبل الثوار في العالم، مؤكداً أن الهدف الرئيس من المؤامرة التي طالته ضرب أواصر العلاقات الطيبة والحوار بين شعوب المنطقة.

ثمّن مواطنون من ناحية الدرباسية الحدودية مع دولة الاحتلال التركي، في مقاطعة الحسكة تكاتف مكونات شمال وشرق سوريا ووقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في مقاومة هجمات دولة الاحتلال التركي وداعش. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

وصل وفد روسي، الجمعة، إلى السويداء للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المنطقة من احتجاجات على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في حين دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفاً جديداً على ضوء تعثر انتخاب رئيس الجمهورية.

ملف

تواصل دولة الاحتلال التركي وبشكل ممنهج تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة في سوريا، وبناء المستوطنات بدعم من جمعيات خليجية (قطرية وكويتية)، فيما يرى صحفي مصري أن تركيا تحرك مشاعر الشعوب العربية للحصول على دعم وتمويل مادي، داعين الكرد على إظهار حقيقة الدولة التركية في المناطق المحتلة في سوريا، للشعوب العربية.

السياسة

أوضح المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كمال عاكف أنّ القوى الموجودة على الساحة لا تريد حلّ الأزمة السورية. وإنهم يرون في الإدارة الذاتية خطراً على مصالحهم وأضاف: "لو أنّ هناك حلٌّ للأزمة السورية فإنه الإدارة الذاتية".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA