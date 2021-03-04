​​​​​​​مختصة في شؤون البيئة: استمرار خفض منسوب مياه الفرات سيؤدي إلى كوارث بيئية وتفاقم الأزمة المعيشية

تستمر الدولة التركية باستخدام نهر الفرات كسلاح ضد أهالي شمال وشرق سوريا، الأمر الذي سيسبب كوارث بيئة ويهدد الإنتاج الزراعي بشكل عام في كافة المناطق. مخالفةً بذلك القوانين الدولية، ومخالفةً الاتفاقية التي أُبرمت بين الحكومة السورية والدولة التركية عام 1987التي تنص على ضخ 500 متر مكعب في الثانية، فيما تقدر نسبة المياه المتدفقة من النهر في الوقت الحالي بـ 200متر مكعب فقط.

′المنطقة تشهد تلوثاً بيئياً بسبب قطع مياه الفرات′

نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والمختصة بشؤون البيئة هيفين شيخو، قالت إن المنطقة تشهد بشكل عام تلوثًا بيئيًّا كبيرًا بسبب نقص المياه في نهر الفرات، وأثّر قطع المياه بشكل مباشر على البيئة في المنطقة.

وأضافت هيفين شيخو "ظهرت العديد من المشاكل البيئية على ضفاف نهر الفرات من تلوث للمياه وغيرها والتي سببت العديد من الأمراض منها اللاشمانيا، خاصة في كوباني ودير الزور".

ويشهد نهر الفرات أكبر نسبة انخفاض منذ بداية الأزمة السورية، مما يؤثر سلبًا على الزراعة المروية بالدرجة الأولى والتي تبلغ نسبتها 80% في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما تؤثر قلة المياه على عدم توفر التيار الكهربائي لسكان المنطقة ولمحطات الري التي تحتاج إلى كميات جيدة من الكهرباء لتشغيلها.

وقالت هيفين شيخو حول الموضوع "نحن مقبلون على موسم زراعة الأشجار، وفي الوقت الحالي جميع المحاصيل الزراعية بحاجة إلى المياه لنجاح الموسم الزراعي الذي يعتمد عليه كافة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا".

ويؤثر انخفاض نسبة المياه في نهر الفرات سلبًا على الثروة السمكية أيضًا، وانحسار المياه سيؤدي إلى انحسار الأسماك في مناطق معينة، وسيهدد نسبة التكاثر والذي سيؤدي إلى انقراض العديد من أنواع الأسماك في نهر الفرات.

وأشارت هيفين شيخو إلى أن انخفاض نسبة المياه في نهر الفرات سيوقف العديد من المشاريع البيئية التي تقوم بها الإدارة الذاتية كل عام من زراعة أشجار وغيرها من المشاريع.

′الاحتلال التركي يستخدم المياه سلاحاً ضد المنطقة′

وأكدت هيفين شيخو أن دولة الاحتلال التركي تستخدم المياه كورقة ضغط على مناطق الإدارة الذاتية، حيث تستمر بتخفيض منسوب مياه نهر الفرات الذي أثّر بشكل مباشر على المنطقة كون مناطق شمال وشرق سوريا تعتمد على الزارعة بشكل عام".

واختتمت هيفين شيخو حديثها بالقول "نناشد جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الضغط على دولة الاحتلال التركي لإيقاف هذه الممارسات بحق أهالي المنطقة".

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للسدود في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت قد حذرت خلال بيان من كارثة بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، وأوضحت أنها ستعمل على خفض ساعات التغذية الكهربائية في كافة المناطق، بسبب الانخفاض الكبير في منسوب المياه.

(ك)

ANHA