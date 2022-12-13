​​​​​​​مخرجة معتقلة في سجون الدولة الإيرانية تفوز بجائزة مهرجان فيينا السينمائي

حصلت المصورة ومخرجة الأفلام الوثائقية الإيرانية، مجكان إيلانلو، المعتقلة حالياً بسجن قرتشك في إيران على جائزة حقوق الإنسان الخاصة بمهرجان فيينا السينمائي عن فيلمها "آلاف النساء".

وقدمت مجكان إيلانلو الجائزة التي حصلت عليها إلى آلاف النساء اللواتي نزلن إلى الساحات للمطالبة بحقوقهن الأساسية.

واعتقلت مجكان إيلانلو 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكانت قد نشرت في الأيام الأولى للانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان وإيران، صوراً لها بدون "الحجاب الإلزامي" على مواقع التواصل الافتراضي.

وفي سياق متصل، طالب فنانون، "بإطلاق سراح السجناء السياسيين والفنانين لدى الأجهزة الأمنية، والضغط الدولي واسع النطاق على النظام؛ لوقف إصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين، ومحاسبته على جرائمه".

وشددوا "آن الأوان لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم باحتجاجات حاشدة، واتخاذ الشعب الإيراني خطوات لإنهاء النظام القمعي".

جاء ذلك، خلال بيان لفنانين، أمس الإثنين، أعلنوا خلالها عن إنشاء مركز "فناني السينما والمسرح الإيرانيين في الخارج"، ووفقاً لبيانهم تم تشكيل المركز من قبل 17 ممثلاً ومخرجاً وكتاب مسرح وسينما، ووقع عليه أكثر من 100 فنان داخل إيران وخارجها.

(ي م)