​​​​​​​مخبأة داخل عجينة التمر!.. إحباط أضخم عملية تهريب كبتاغون في الأردن

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك الأردنية، في بيان، إن "كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة الحدودي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب (6) مليون حبة من الكبتاغون المخدر، بما يعادل (1000) كغم، وجدت مخبأة داخل عجينة التمر".

ولفت إلى أنه "أثناء التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية لشاحنتين (براد) تحملان لوحة أجنبية قادمتين من إحدى الدول المجاورة، وجدت الحبوب المخدرة الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفها داخل عجينة التمر التي تم اخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر".

ومعبر الكرامة الحدودي أو مجمع طريبيل الحدودي هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق، ويقع بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار، ويبعد حوالي 320 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان، و575 كلم عن العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن حبوب الكبتاغون مادة محضّرة كيميائيًا منبهة للجهاز العصبي المركزي، وتُسبب الإدمان بدرجة كبيرة وتؤدي إلى مشاكل جسدية ونفسية خطيرة تُسبب الوفاة، وهي حبوب محرمة على المستوى الدولي ومدرجة على لائحة المخدرات.

(د ع)