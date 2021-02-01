​​​​​​​مخاوف من تلف مخزون القمح الاستراتيجي لأهالي عين عيسى نتيجة القصف التركي

ولم تتمكن الجهات المعنية من الوصول إلى منطقة صوامع مشيرفة عين عيسى منذ الـ 18 كانون الأول من العام المنصرم، بسبب قصف الاحتلال التركي ومرتزقته للمنطقة التي تقع فيها الصوامع.

وتعرّض جسم الصوامع والكابلات الكهربائية التي تغذيها في عملية التخزين لأضرار كبيرة، نتيجة الاستهداف المباشر للصوامع من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بهدف تجويع الأهالي.

وتقع صوامع مشيرفة ناحية عين عيسى على بعد 2 كيلو مترًا شمال الناحية، و500 مترًا شرق الطريق الدولي M4، وخزّنت شركة تطوير المجتمع الزراعي فيها 5400 طن لهذا العام، وذلك بهدف رفد الأفران الـ 6 في ناحية عين عيسى بمادة الطحين.

ومع هطول الأمطار الموسمية على المنطقة، ازدادت مخاوف الجهات المعنية من تلف المخزون وتسرّب الأمطار إلى جسم الصومعة من الثقوب التي تسبب بها القصف التركي، وذلك مع عدم قدرتهم على الوصول إليها لإصلاحها.

هذا وتؤمن الجهات المعنية الطحين اللازم لمادة الخبز لأهالي ناحية عين عيسى من مطحنة "القراط" في ناحية الجلبية التابعة لمقاطعة كوباني في الوقت الحالي، حيث تستجر منها شهريًّا ما يقارب الـ 600 طن من الطحين.

وتجدر الإشارة إلى أن الكمية المتبقية في صوامع مشيرفة عين عيسى تقدر بنحو 2100 طن من القمح.

(ج)

ANHA