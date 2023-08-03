​​​​​​​مكافحة العنف ضد المرأة في السودان توثق 87 حالة عنف جنسي

أصدرت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان بياناً صحفياً على إحدى معرفاتها الرسمية، بشأن تزايد حالات الإخفاء القسري للنساء والفتيات في نيالا.

وكشف بيان الوحدة، عن ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا بجنوب دارفور غرب السودان.

كما قالت في تعميم صادر عن إفادات من ناجيات كن محتجزات في أماكن مختلفة وشهود عيان، إن هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض "استغلالهن جنسياً".

كما شبّه بيان الوحدة اختطاف النساء في السودان واستغلالهن جنسياً، باختطاف النساء الإيزيديات في العراق من قِبل داعش.

وطالبت الوحدة بتحرك دولي سريع وجاد لإنهاء هذه المأساة ووضع حدٍّ للانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.

ووثقت الوحدة 56 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع في العاصمة الخرطوم و31 حالة في جنوب دارفور.

يشار إلى أن عدة هيئات ومنظمات بالأمم المتحدة كانت عبرت مؤخراً عن صدمتها وإدانتها الكاملة لما وصفته بالعنف المتزايد ضد النازحات من النساء والفتيات جراء الصراع في السودان.

(م ش)