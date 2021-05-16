​​​​​​​مجزرة إسرائيلية في غزة ولا حديث جدّي عن تهدئة حتى الآن

ونقل مراسلنا في غزة، عن وزارة الصحة في القطاع، إعلانها "ارتفاع حصيلة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس إلى 26 شهيدًا من بينهم 10 نساء و8 أطفال، بالإضافة إلى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء".

وأشار مراسلنا إلى أن من بين القتلى، دكتور يدعى أيمن أبو العوف، وهو أحد أهم الأخصائيين في غزة. ولفت إلى أن عمليات البحث تحت الأنقاض مستمرة، ومن الممكن ارتفاع حصيلة الضحايا، إلى جانب استمرار القصف الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات الحربية والمسيرة والزوارق الحربية، على مناطق مختلفة من القطاع.

ويوم أمس، استهدفت الفصائل الفلسطينية "تل أبيب مرتين، ردًّا على استمرار الجيش الإسرائيلي في تدمير المنشآت السكنية والأبراج".

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم، اجتماعًا للتداول في التطورات بشأن التصعيد.

ويقدر وزراء اسرائيليون أنه يجب على "إسرائيل وقف هجماتها على القطاع، لعدم توفر بنك أهداف ضد المنظمات في غزة". ولكن يظل ذلك مجرد حديث في الصحافة الإسرائيلية دون معلومات حقيقية حتى الآن عن تحرك لتهدئة التصعيد.

ومنذ بدء التصعيد، قتل ما يزيد 170 فلسطينيًّا وأصيب أكثر من ألف آخرين بإصاباتٍ مختلفة إثر القصف الإسرائيلي، فيما قتل 10 إسرائيليين وأصيب عشرات آخرون إثر إطلاق الصواريخ من غزة.

(ع م)

ANHA