​​​​​​​مجزرة هولير... المجزرة التي ارتكبت قبل ربع قرن لا زالت حية - رؤوف قره قوجان

في 16 أيار عام 1997 حدثت مجزرة في هولير. لم ننسى أحداث تلك المجزرة رغم مرور ربع قرن على حدوثها، هذه المجزرة التي تم تخطيطها وتنفيذها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والدولة التركية المحتلة والفاشية. لقد شهدنا مجزرة لن تنسى أبداً.

إن استذكار هذه المجزرة مؤلم، لقد خلفت هذه الحادثة آلاماً سوف نعيشها دائماً، يجب أن نتذكر هذه المرحلة التاريخية دائماً لتترسخ في ذاكرة الشعب الكردي. إن نسيان هذه الأحداث التاريخية يؤلم أكثر ويضيّع المعنى الذي أفادته وقتها.

مخطط هجوم ما قبل المجزرة

في نهاية ربيع 1997 وردت أخبار تفيد أن الدولة التركية المحتلة ستقوم بمهاجمة باشور، كما كان إعلام الدولة التركية الفاشية قد بدأ مع بداية الربيع حرباً إعلامية ضد حزب العمال الكردستاني (PKK). نشطت جميع وكالات الحرب الخاصة وقتها لتعمل على السيطرة على أفكار الناس، وزادت سياسات التحريض الإعلامية يوماً تلو الآخر. كان موعد الحرب قد اقترب.

موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من الهجمات

انكشفت مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في عملية الإبادة التي أطلقتها الدولة التركية المحتلة، بعد انتشار أخبار الحرب وتغيرات موقف الحزب الديمقراطي، وخاصة بعد تشديده على الطرق التي كانت تمر منها الآليات التابعة لحزب العمال الكردستاني. لقد تغيرت حركاتهم وأساليبهم بطريقة واضحة. وبعد زيادة هذه التغيرات في أساليبه انكشف بأنه سيدعم الدولة التركية المحتلة في العملية. بعد هذه التطورات تم طلب لقاء الحزب الديمقراطي.

قبل الهجوم أجرى مسعود البارزاني وجميل بايك لقاءً

تم قبول طلب اللقاء بإيجابية وأجريا لقاءً ذو مستوى عال في الليل. في مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة ديرالوك. اجتمع مسعود البرزاني وجميل بايك من أجل مناقشة هذه المواضيع. وبعد لقاء طويل تصافح فيه مسعود بارزاني وجميل بايك من ثم افترق الاثنان.

أقسم مسعود البارزاني بقبر والده

نتيجة الاجتماع: لن تشارك قوات الحزب الديمقراطي في الحرب. حتى أن مسعود البارزاني قد أقسم بقبر والده وأعطى عهداً أن لا يشارك في عملية الدولة التركية وهكذا حاول إقناع حزب العمال الكردستاني وإبعاد الشكوك. وبعد انتهاء الاجتماع انقلبت النتائج التي أكدها الرفيق جميل بايك. وكانت النتيجة أن الحزب الديمقراطي سيشارك في العملية.

حاول حزب العمال الكردستاني كثيراً من أجل إقناع الحزب الديمقراطي

لقد حدثت اشتباكات بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني سابقاً. في 1992 و1995 حدثت حرب واسعة. أما عام 1997 كان مختلفاً عن هذه النزاعات. لقد أرادوا توجيه ضربة قوية لـ PKK عن طريق إقناعه أولاً بالعهود وتطبيق سياسة الهدنة، لقد نفذوا كل ما يتطلب من تنظيم سياسي لديه سوابق في المؤامرة والمجازر. من أجل اقناع القوة التي يواجهها. وحتى يوم بدء الحرب شدد PKK على قواته أن لا تستهدف أي عنصر من البيشمركة وأن لا يسفكوا الدماء.

عهود مسعود البارزاني

لقد وضعوا الحواجز على جميع الطرق التي تؤدي إلى الجبل وعملوا على إعاقة الحركة ونقل المؤن. وشكلوا حواجزاً أمام جميع المستلزمات. كما منعوا عبور السيارات في حال كانت تحمل أية مستلزمات أو مؤونة. ونتيجة استمرار هذه المعاملة على بعض النقاط وصل الوضع إلى حد الاشتباكات.

لقد أصبحت قوات PDK هي القوات القائدة في الهجوم

ومع الهجمات التركية بدأت الاشتباكات التي كانت يطمح إليها PDK وكانت القوات الأولى التي شنت الهجمات على PKK هي قوات الـ PDK. ومع أن قوات PDK بدأت بإطلاق النار إلا أن قوات PKK حافظت على تنفيذ قرارها بعدم إطلاق النار والوقوف في وجه سفك الدماء وبقوا في خط الدفاع فقط. وبحسب أخبار اللاسلكيات كان الوضع صعباً جداً. لقد بقيت قوات الكريلا تدافع ضد هجمات PDK ولكن مع استمرار الهجمات توسعت الاشتباكات التي لم يردها PKK وسعَى دائماً إلى تجنبها.

شنوا هجمات على المكاتب

قبل اشتباكات وادي متينا وزاب حصلت أحداث مختلفة في هولير. حدثت هجمات عدائية على مؤسسات PKK. لقد وظف PDK بعض المجموعات المدنية للهجوم على مقرات PKK. تعرض مكتب الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني YNDK وبعض المكاتب الأخرى إلى هجمات عدائية، دُمرت نوافذها وأرادوا اغتيال الكوادر داخل المبنى. وحصل وضع اعتقال في الداخل. كما نظمت قوات أمن PDK هذه الهجمات ودعمتها.

حرضوا الشعب أيضاً

قبل مجزرة هولير بثلاثة أيام. قرر ثلاثة رفاق كانوا قد بقوا داخل المبنى أن يخرجوا وأرسلوا 3 رفاق آخرين إلى الخارج ليطمئنوا إذا كان الطريق آمن. تعرضت الجماعة المكونة من ثلاثة أشخاص والذين خرجوا بسيارة إلى هجوم بالحجارة والعصي وخرجوا من المدينة بصعوبة بعد أن تكسرت جميع نوافذ سيارتهم. أما الرفاق الذين بقوا في الداخل لم يستطيعوا الخروج بسبب الحصار. في يوم المجزرة قال الرفاق الذين بقوا في المدينة في اتصال لاسلكي: "ازداد الوضع سوءاً وليست هناك فرصة للخروج" بعد ذلك انقطعت جميع العلاقات وحتى الاتصالات اللاسلكية.

في 16 أيار بدأ الهجوم المتزامن

في 16 أيار حدثت هجمات واسعة ومتزامنة على مؤسسات المدينة، مكاتب الأحزاب، مؤسسات الثقافة، المشفى، والمكتب الذي تمكث فيه وحدات العلاقات الخارجية. نفذت هذه الهجمات بهدف التدمير. لقد أعدموا جميع الرفاق الذين كانوا بلا أسلحة وحماية. رغم وجود إمكانية الاعتقال.

صورة المجزرة الخائنة

دخلت مجزرة هولير صفحات التاريخ كأكبر مجزرة. وحدثت في دار الجرحى المشفى الذي كان يُعالج فيه الرفاق الجرحى. قتلت مجموعة كبيرة من الرفاق الذين كانوا مرضى في الأَسّرة. من دون رحمة قتلوا الكريلا الجرحى الذين لم يكونوا قادرين حتى على الأكل والشرب بمفردهم. كما أعدموا بعض الرفاق رمياً بالرصاص رغم وجود فرصة لاعتقالهم.

حرب الخيانة هذه لم تمنح شيئاً للحزب الديمقراطي الكردستاني

هذه الهجمات والمجازر لم تفد الحزب الديمقراطي بشيء سوى بجعله خائناً. لقد خان PDK والبرزانيون القضية الوطنية للشعب الكردي بعد تنفيذهم لهذه الهجمات والمجازر.

ورغم محاولة أمهات السلام لإيقاف الاشتباكات من خلال إلقاءهن شالاتهم البيضاء إلا أن كل هذا لم ينجح لإيقاف الحرب.

بعض شهداء المجزرة

أراد PDK والذي شارك بفعالية كبيرة في هجمات الدولة التركية الفاشية أن يقضي على وجود PKK في المدن نهائياً. وفرض عقوبة الإعدام على كل معتقلي PKK والمقربين منه. محمود افاروف (أوزيار الهان) أوزان جيا، صالح اجاج. هوزان (عمر أوزسوكمنلير) روناهي والعديد من الرفاق الآخرين بلغوا مرتبة الشهادة بمقاومتهم في هذه المجزرة. كما تم إعدام مواطنين اثنين من باكور هما إسماعيل قياس (إسماعيل بياز) وسربست هاروني (اردوغان) كان قد جاء من مخيم نينوى من أجل العلاج. بالتزامن مع هذا ذبحوا بعض الرعيان في مخيم نينوى وجرح بعضهم وتم الاستيلاء على قطعانهم. لقد انتشرت الوحشية في كل مكان.

ليس فقط في هولير. استشهد العديد من الرفاق في الطرق وأماكن أخرى. وفي فترة بعد المجزرة استشهد العديد من الرفاق نتيجة استهدافهم من قبل الحزب الديمقراطي حيث كانوا ينصبون كمائن حول مخيمات غاري، متينا، ونينوى. وفي العام نفسه استشهدت الفرقة التي كانت فيها الرفيقة غربت آيدن. في غاري وفي بامرنيا أيضاً استشهدت فرقة من الرفاق وكانت بينهم الرفيقة مريم جولاق.

دفنت جثامينهم بشكل سري في قبور جماعية

لم يتم تثبيت الرقم الصحيح للأشخاص الذين قتلوا في هولير، ولم تعرف عقوبتهم. ولم تعط أي معلومات عن مكان دفنهم. ورغم زيارات عوائل القتلى لعدة مرات. كانت جميع محاولاتهم بلا فائدة. لقد دفنت جثامين الكريلا بشكل سري في قبور جماعية. وبحسب بعض المعلومات من الشعب أنهم سكبوا الاسفلت على القبور وبنوا عليها طرقات.

لم تبقى الحرب محصورة في عام 1997

لقد استسلم PDK من الناحية السياسية للدولة التركية الفاشية. وبالتأكيد ستكون القوة المستسلمة خائنة. وأصبح واضحاً جداً أن علاقة PDK مع تركيا مبنية على أساس الخيانة. لم يبق وضع الحرب محصوراً بعام 1997 بل استمرت إلى وقت اعتقال القائد أوجلان. أصبحت حصيلة الاشتباكات ثقيلة. استشهدت العديد من الفرق نتيجة نصب الكمائن. مثل مصير آخر فرقة كريلا استشهدت في خليفان ورغم زيارة العوائل ونصبهم لخيم الاعتصامات لم يحصلوا على رد.

التاريخ يعيد نفسه اليوم

تصرف PDK في مجزرة هولير. لم يكن تصرفاً جديداً. إن تاريخه مليء بالمؤامرات والمجازر. ومن أجل نزاعه مع YNK قام بقتل سعيد الجي وسعيد كرمزيتوبراك من خلال مؤامرة مثلما فعل على حدود باكور عندما حاصر علي عسكري ومئات بيشمركة YNK حاول قتلهم جميعاً. في حروب 1995. 1997. 1992 أرادوا تنفيذ خطة مشابهة بحق الكريلا. وحتى الآن لم يتخل الحزب الديمقراطي عن عقليته هذه ونرى أن التاريخ يعيد نفسه مجدداً.

المنطق عينه

إن منطق الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، روج آفا وشنكال هو نفس منطق حرب عام 1990. نحن في مرحلة خطيرة من أجل مصالح الشعب الكردي، إنها مرحلة الوجود أو الفناء. في قانون الحرب قليلاً ما نجد قتل الجرحى بطريقة وحشية هكذا من قبل الأعداء.

تُرى ما هذا الحقد والعداء الذي يدفع لارتكاب كل هذا؟ لماذا ارتكبت هذه المجازر؟ يجب توضيح كل هذا. مجزرة قبل ربع قرن نشعر بها وكأنها حدثت البارحة. الحقيقة بأننا في المكان نفسه. إنهم لم يتخلصوا بعد من حقدهم وعدائيتهم. يعملون فقط على جمع الأموال والقضاء على قيم الناس. كما قضوا على مصالح قومية من أجل مصالحهم العائلية. إنهم يتلاعبون بقدر الشعب الكردي بحربهم مع PKK.

تاريخ عائلة بارزاني وصمة عار في تاريخ الكرد

وضع الحرب الذي يتخذه الحزب الديمقراطي الآن هو استمرار للتاريخ الماضي. إنهم يريدون إضافة صفحة جديدة إلى تاريخهم المليء بالدماء والخيانة. إن PDK صاحب تاريخ مليء بالمؤامرات والخيانة. وبهذه الطريقة فهو يخدم العدو فقط. ليس لديهم أي مساع للمصالح الوطنية. بل إنهم ينظرون إلى المصلحة الوطنية كفكرة ضدهم. ورغم تعريفهم كحزب إلا أنه عبارة عن تجمع لعائلة البارزاني. إنهم لا يتحررون من مبدأ "ليكن قليلاً وليكن لي" إن أفعال عائلة البازاني وصمة عار في تاريخ الكرد. إنها عائلة فقيرة من الناحية السياسة حيث أضاعت فرصة الحكم الذاتي التي منحها صدام حسين ولا تملك أي مشروع يخدم مصلحة الكرد مستقبلاً.

مجزرة هولير مثال مناسب

إن شهر أيار شهر الشهداء عند PKK. ولهذا يسمى بشهر الشهداء. مجزرة هولير في 16 أيار عام 1997 أحد أكبر الخسائر للشعب الكردي والتي نُفذت على يد PDK. من أجل رفاقنا الجرحى الذين تم قتلهم بكل وحشية يجب على كل كردي أن يطالب بمحاسبة منفذي المجزرة. لقد كانت مجزرة هولير درساً كبيراً. إنها مثال ضروري من جهة مبدأ وذهنية العدو. إننا نذكر هذه المجزرة لنوقظ وجدان الشعب الكردي وندعو شعبنا إلى الانتفاض في وجه العمالة والخيانة.

خيانة PDK عامل رئيس مجدداً

في هجمات الإبادة للدولة التركية الفاشية على مناطق الدفاع المشروع خيانة PDK عامل رئيس. سيتعرض الشعب الكردي إلى مزيدٍ من المجازر بوجود خونة مثل هؤلاء.

١٨ أيار عام 1978 ذكرى استشهاد الرفيق حقي قرار الشهيد الأول لـ PKK. إننا نستذكر جميع شهداء شهر أيار وجميع شهداء الثورة. وخاصة الرفيق حقي وشهداء هولير وننحني احتراماً لذكراهم.

(ك)