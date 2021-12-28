​​​​​​​مجموعة نداء البلد: حلول الأزمة السورية لن تكون إلّا على يد بنات وأبناء سوريا

عبرت المجموعة في تصريح إعلامي وصلتنا نسخة منه، اليوم، عن استعدادها للانخراط في الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية على أساس القرار الدولي 2254.

وجاء في نص التصريح الإعلامي للمجموعة:"

تصريح اعلامي

خلّفت الأزمة السورية خلال إحدى عشر عاماً دماراً هائلاً في البنيتين المجتمعية والبنيوية السورية، وزادت الأزمة تعقيداً التدخلات الإقليمية والدولية؛ وبخاصة الاحتلال التركي لمناطق سوريّة تقدر اللحظة ب 10% من الجغرافية السورية تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة.

إننا في (نداء البلد) نؤكد بأن حلول الأزمة السورية لن تكون إلّا على يد بنات وأبناء سوريا، وأن الحلول الوطنية الديمقراطية لن تكون بمثابة انهاء شبح التقسيم والانسداد الكلي في العملية السياسية السورية وحسب بل في حال استعادت الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية دورها التاريخي فإنها من دون شك ستكون بمثابة مساعدة لجميع الجهات المعنية بحل الأزمة السورية على أساس القرار الدولي 2254/ 2015 من بعد هذه الاستعصاءات المكلفة من كافة النواحي. ومن هذا الجانب فإننا كمجموعة وطنية سورية نجد لزاماً علينا وانطلاقاً من واجبنا الوطني الديمقراطي السوري العمل مع كافة أبناء وبنات شعبنا السوري وفي مختلف المناطق السورية بعيداً عن أية مقاربة قومية كانت أو دينية وغيرها من التنميطات الفئوية التي تعد إحدى أهم أسباب عدم تشكل الهوية الوطنية السورية الجامعة، وفي الوقت نفسه كمعرقل حاسم أمام تشكيل دولة المواطنة العصرية التي هي بحد ذاتها أمل لكل السوريين ويجب تحقيقه بأي شكل من الأشكال.

كما أننا نتوجه إلى شعبنا السوري بكل مكوناته بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية والميلاد المجيد متمنيين لهم أن يعم السلام والأمن والاستقرار على بلدنا السوري وعلى كافة شعوب المنطقة والعالم متأملين أن يكون العام الجديد عام خير للجميع".

(م)

ANHA