​​​​​​​مجموعة من النساء يصدرن بيانًا تنديدًا بالعنف ضد المرأة

وأصدرت نساء كرديات وروسيات وأذريات وكورجيات وأرمنيات في روسيا بيانًا ندّدن فيه بالعنف الذي تتعرض له المرأة.

وأوضحت النساء بأنهن يدعمن اتفاقية إسطنبول، وقلن بأن كافة المجتمعات المتقدمة تدعم هذه الاتفاقية.

وصرحت النساء بأنهن يساندن ويدعمن نضال المرأة، وناشدن نساء العالم لتوحيد صفوفهن والنضال في مواجهة كافة اشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في العالم.

وفاة امرأة بعد اعتداء جندي تركي عليها

وفي السياق، فقدت شابة في الـ 18من عمرها، حياتها بعد أن اعتدى عليها أحد ضباط الجيش التركي والذي يدعى موسى أورهان في باطمان.

وبناءً على ادعاء الأسرة، فقد تم القبض على الجندي التركي، ولكن وعلى الرغم من إثبات القسم العدلي لجريمة الاغتصاب فإنه تم إطلاق سراحه من قبل العدلية.

(س و)