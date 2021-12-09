​​​​​​​مجموعة ديرك تستلم مناوبة الاعتصام في سيمالكا

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي بدأت في معبر سيمالكا الحدودي في الخامس من تشرين الأول الماضي، من أجل المطالبة بتسليم جثامين الكريلا الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها الـ 66.

واستلم أعضاء مجلس ناحية ديرك الفعالية اليوم من مجموعة مجلس ناحية كركي لكي، وقبل ذلك تحدثت أفين إبراهيم باسم أعضاء مجلس كركي لكي، وتمنت النجاح لمعتصمي ديرك. وأوضحت أن الفعالية ستستمر بإصرار حتى استلام جثامين الشهداء.

ويلتزم مسؤولو الحزب الديمقراطي الكردستاني الصمت حيال الفعالية التي تنظم بقيادة مجلس عوائل الشهداء.

(ر)

ANHA