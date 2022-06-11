​​​​​​​مجموعة بحثية تحذر: سياسة الحكومة التركية تسببت في تدمير الطبقة الوسطى

حذرت مجموعة أبحاث التضخم "ENAG"، المكونة من أكاديميين واقتصاديين ومحللين ماليين أتراك، في تقرير من أن الطبقة الوسطى في البلاد يتم سحقها وتدميرها بسبب "السياسات النقدية الخاطئة" وارتفاع التضخم.

وأضاف تقرير المجموعة "السياسات النقدية الخاطئة تستمر في التعتيم على التوقعات أكثر فأكثر. نحن نرى أن النمو الاقتصادي يدور عند مستوى 7.3 في المائة في الربع الأول من العام، لكن الانخفاض في القوة الشرائية لمواطنينا هو بطريقة تقضي على الطبقة الوسطى".

وقال الباحثون إن "النمو الاقتصادي" الذي تفتخر به الحكومة لا يمكن أن يشعر به الناس بسبب تدني القدرة الشرائية للعملة التركية. وحذرت المجموعة من أن المشكلات الاقتصادية "ستستمر في الازدياد" ما لم تتبنَ الحكومة تغيير مسار سياساتها.

وجاء في التقرير أن "الزيادة في معدلات التضخم والبطالة وسعر الصرف الأجنبي الناتجة عن السياسات الخاطئة المنفذة مؤشرات على أن هذا النمو الاقتصادي لا ينعكس على المجتمع".

(م ش)