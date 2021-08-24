وأغلق زعماء دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان) الباب مؤقتاً أمام إمكانية إصدار اعتراف رسمي موحد بطالبان قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن.

والاعتراف هو خطوة سياسية تتخذها الدول ذات السيادة وتترتب عليها آثار مهمة، بما في ذلك السماح لطالبان بالحصول على المساعدات الخارجية التي كانت تعتمد عليها الحكومات الأفغانية السابقة.

في حين قالت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء إن طالبان عينت بالوكالة وزيراً للمالية وآخر للداخلية، ورئيساً للمخابرات، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طالبان اختارت غول آغا وزيراً للمالية، والصدر إبراهيم، وزيرا للداخلية، ونجيب الله رئيساً للمخابرات، وجميعهم في المناصب بالوكالة.

وشملت التعيينات المؤقتة أيضاً الملا شيرين، الذي اختير حاكما لكابول، وحمدالله نوماني رئيساً لبلدية العاصمة الأفغانية.

وأمس الإثنين، أكدت طالبان أنها تجري مشاورات جادة حول تشكيل الحكومة الأفغانية.

وجددت الحركة دعوتها قبل يومين، لجميع أطياف الشعب الأفغاني لاغتنام الفرصة من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة.

وأحدثت سيطرة حركة طالبان "المفاجئة" على أفغانستان هذا الشهر، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وهروب رئيس البلاد أشرف غني، اضطراباً لدى الحكومات الأجنبية وأثارت موجة من الذعر والهروب الجماعي من البلاد.

وينص اتفاق أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020 صراحة على أن الحركة "غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة كدولة".

(ل د)