​​​​​​​مجموعات الوفاق تطلق النار على متظاهرين غرب طرابلس

قال ناشطون إن "مسلحين يتبعون لميليشيا السرية الأولى" في مدينة الزاوية التي يقودها "محمد بحرون" الملقب ب"الفار" أطلقوا النار لتفريق المحتجين الغاضبين على حكومة الوفاق، والذين خرجوا للتنديد بتوّقف الخدمات العامة للناس خاصة أزمة الكهرباء وتأخر الرواتب إلى جانب الانفلات الأمني بسبب انتشار المرتزقة، ورفعوا شعارات تنادي بطرد المرتزقة وتنحيّ رئيس حكومة الوفاق فايز السراج".

وتشهد مدينة الزاوية حتى الآن حالة احتقان، بعدما أغلق محتجون طرقًا وأضرموا النار في إطارات، تنديدًا بتجويعهم وللمطالبة بحقهم في الحصول على الرواتب وتوفير المرافق الضرورية وكذلك بتغيير المسؤولين المحليين بالمدينة.

وتعكس هذه المظاهرات مدى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في هذا البلد الغنيّ بالنفط، حيث يُحمّل كثير من الليبين حكومة الوفاق مسؤولية تدهور أوضاعهم المعيشية، وتردي مستوى حياتهم اليومية وتفاقم الفساد، بسبب انشغالها بالدفاع عن بقائها، وتحكّم المجموعات المسلحة بمفاصلها وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

(ش ع)