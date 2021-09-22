​​​​​​​مجلسا عين عيسى وكري سبي يدينان مجازر المحتل التركي في قرية الدبس

وفي بيان أصدره اليوم، أدان مجلس ناحية عين عيسى، المجزرة الثانية في غضون 6 أيام، في قرية الدبس غرب ناحية عين عيسى بـ 15 كيلو متر.

وقرئ البيان من قبل المتحدثة باسم المجلس، وردة مسلم، بحضور العشرات من أعضاء مجلسي ناحية عين عيسى ومقاطعة كري سبي.

وأدان البيان المجزرة التي ارتكبها المحتل التركي، فجر اليوم، في قرية الدبس والتي راح ضحيتها مدني وأصيب ٥ آخرون.

وندد البيان بصمت "الضامن الروسي وحكومة دمشق حيال المجازر المتكررة بحق المدنيين لكونهم ينتشرون في المنطقة لمراقبة التعديات التركية وضمان حماية المدنيين على طول خطوط التماس مع العدو التركي".

وطالب المجلس في ختام بيانه المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على تركيا لوقف مجازرها بحق المدنيين الآمنين في قراهم.

هذا وشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، هجوماً في حوالي الساعة الـ 04:00 من فجر اليوم الأربعاء، على قرية الدبس غرب ناحية عين عيسى، في مسعى لاحتلالها والسيطرة على الطريق الدولي، إلا أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية تصدوا للهجوم وأفشلوه.

وأدى هجوم جيش الاحتلال ومرتزقته إلى استشهاد المدني مجيد العوض ويبلغ من العمر 35 عاماً وإصابة ٥ مدنيين عرف منهم؛ زينب محمد شريف وتبلغ من العمر 30 عاماً ومحمد شريف العوض وعمره 83 عاماً، طرفة مرعي الناشي.

كما أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على نهب ممتلكات ومنازل المدنيين وسرقة العشرات من رؤوس الماشية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجزرة هي الثانية خلال 6 أيام، ارتكبها الاحتلال ومرتزقته بحق أهالي القرية، إذ ارتكبوا الجمعة (17 أيلول الجاري)، مجزرة أخرى، أسفرت عن استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل، يبلغ من العمر (17 عاماً)، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح.

(د أ/س ر)

ANHA