​​​​​​​مجلس زورآفا في دمشق يدين الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع

هذا واجتمع العشرات من أهالي زور آفا، للإدلاء ببيان حول الهجمات الاحتلالية لجيش الاحتلال التركي على مناطق "آفاشين، متينا وزاب" التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان.

واستنكر البيان في مستهله "هجمات الدولة التركية الفاشية على زاب وآفاشين وعلى جبال كردستان محاولة لحفظ ماء وجهها بعد الهزائم التي تلقتها في غاري".

ونوه البيان أن شن "الهجمات في الرابع والعشرين من نيسان الجاري في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية بحق الأرمن وفي الخامس والعشرين من نيسان في تاريخ الهجوم الغادر على قره جوخ لهو تصريح واضح بأن الدولة التركية تسعى لإحياء أمجاد أسلافها العثمانيين بإبادة الكرد، أمام مرأى المجتمع الدولي بأكمله".

وأشار البيان أن الاحتلال التركي وبهجماته يسعى إلى "زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإنهاء مشروع الديمقراطي والدفاع المشروع".

وذكّر البيان بالسياسة القمعية لتركيا وأسلافها، وطالب المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحقن الدماء التي تريقها الدولة التركية، داعيًا إياهم "أن يروا ما حصل في عفرين وسري كانيه وتل أبيض كدليلٍ على همجية الدولة التركية وجرائمها من قتلٍ ونهب واغتصاب".

كما طالب مجلس زور آفا بإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان، وأهاب بالشعب الكردي في كافة أرجاء كردستان الانتفاض والوقوف بوجه الفاشية التركية لضمان وجودهم وإيقاف الجرائم بحقهم.

ودعا شعوب المنطقة أيضًا إلى الوقوف ضد الاحتلال التركي، معزيًا ذلك إلى أن "تركيا وسياساتها الاستعمارية لن تتوقف عند الكرد فقط بل سيعيد التاريخ نفسه وستواجه كافة شعوب المنطقة باختلاف مكوناتها وطوائفها الأمرين على يد الاحتلال الفاشي".

(س ر)

ANHA