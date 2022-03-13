واعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، السبت، تصنيف جماعة أنصار الله "الحوثي" كـ "جماعة إرهابية" وإدراجها في "قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية".

وفي بيان لها، نقلته صحيفة الشرق الأوسط، قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إن "تصنيف ميليشيات الحوثي ككيان إرهابي، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبتها ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وكذلك الانتهاكات ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

ويخوض تحالف عربي تقوده السعودية –دعماً للحكومة-، حرباً دامية في اليمن ضد جماعة أنصار الله "الحوثي" المدعومة من إيران، منذ ربيع عام 2015، تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 21 مليون شخص لمساعدة إنسانية، بمن فيهم أكثر من 11 مليون طفل.

ومنذ تصاعد النزاع في آذار 2015، أصبح البلد جحيماً لا يطاق، حيث هناك نقص شديد في المرافق الصحية والمياه النظيفة.

(د ع)