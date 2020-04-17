​​​​​​​مجلس تربه سبيه وزّع سللاً غذائية على الأسر المحتاجة

كانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قد مددت حظر التجوال في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، ما أجبر العديد من المواطنين الذين كانوا يكسبون قوتهم بشكل يومي إلى التوقف عن أعمالهم.

لذلك ولمساعدة هؤلاء وأسرهم، قررت الإدارة الذاتية منح مواد غذائية لهم ودعمهم.

وكانت البداية من تربه سبيه، حيث وزّع مجلس ناحية تربه سبيه، صباح اليوم، عدداً من السلل الغذائية على الأهالي، تضمنت السكر والزيت ومواد غذائية مجففة.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه عبد الرحيم حسو أشار إلى أنهم استلموا أسماء الأسر المحتاجة من الكومينات في الناحية لمساعدتها.

هذا ويتم توزيع المواد عن طريق كومينات الناحية.

( ر ر/س و)

ANHA