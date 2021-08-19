​​​​​​​مجلس تل تمر العسكري: استشهد 4 من رفاقنا في الغارة الجوية على مقرنا

وجاء ذلك عبر بيان أصدره مجلس تل تمر العسكري، كشف فيه عن حصيلة أسبوع من هجمات الاحتلال التركي على ناحيتي زركان وتل تمر، والغارة الجوية التي طالت مقرهم اليوم في مدينة تل تمر، وقال في البيان:

" يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ومنذ أسبوع هجماته على قواتنا التي تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار، وكذلك ضد شعبنا، حيث قصف الاحتلال بلدة تل تمر وقراها وكذلك بلدة زركان / أبو راسين وقراها، قرى دردارة ومزارعها، قرية قبور القراجنة، مسلطة، قبر الصغير، وقرية شيخ العلي بشكل عنيف ومتواصل.

بتاريخ 17 آب الجاري، قصف الاحتلال قرية الطويلة الواقعة غرب تل تمر وطريق M4 الدولي، وتسبب ذلك باستشهاد مدنيين أحدهما طفل وامرأة تدعى (ندى دخام مسيخ) وإصابة أكثر من 16 مدنياً معظمهم أطفال ونساء بجروح.

اليوم (19 آب 2021) وفي تمام الساعة السادسة مساء، نفذ الاحتلال التركي هجوماً جوياً على مركز للمجلس العسكري لتل تمر، حيث تسبب باستشهاد أربعة من رفاقنا، وجرح آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين. وسننشر بيان تفصيلي بصدد رفاقنا الشهداء في فترة لاحقة.

نؤكد، في مجلس تل تمر العسكري، أننا وفي إطار حقّ الدفاع المشروع لن نقف مكتوفي الأيدي حيال تلك الهجمات".

(ل)

ANHA