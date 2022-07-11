​​​​​​​مجلس تل رفعت يستنكر هجمات وتهديدات الاحتلال التركي على الناحية

تجمع العشرات من أهالي إقليم عفرين وأعضاء مجلس ناحية تل رفعت في الساحة الرئيسة للناحية التابعة لمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان وهم حاملون صور شهداء مقاومة العصر بمرحلتها الأولى والثانية، ويافطة كبيرة لصور ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق مهجري عفرين.

قرئ البيان من قبل عضوي مجلس ناحية تل رفعت، محمد حسين باللغة الكردية وأمينة عيسى باللغة العربية.

جاء في مستهله: "مع اقتراب الانتخابات التركية وهروبها من أزماتها الداخلية تصعد تركيا من وتيرة تهديداتها المباشرة بالتوغل في الداخل السوري متجاوزة كافة المعايير والمواثيق الدولية والقوانين الأممية معلنة عن توسيع مشروعها الاحتلالي في شمال شرق سوريا".

تابع البيان "إن دولة الاحتلال التركي تقتنص الفرص وتستغل الأزمات الدولية لبدء مشاريع توسعية وعنصرية تخدم مصالحها السياسة في الشمال السوري. إذ أن هدفها من العمليات العسكرية هو تهجير وإفراغ المنطقة من سكانها وتوطين مَن يخدم مصالحها من خلال عملية التغيير الديمغرافي على غرار ما حدث سابقاً في عفرين وتل أبيض وسري كانيه".

ولفت إلى أن "دولة الاحتلال التركي تعمد دائماً في محاولتها النيل من الحقوق المشروعة للشعب الكردي وضرب مكتسباته وتهدف لتمرير مخططاتها الاحتلالية بمحاصرة المشروع الديمقراطي الذي تبنته شعوب ومكونات المنطقة وضرب الأمن والأمان والسلم بين شعوب المنطقة التي تبنت مشروع الأمة الديمقراطية".

استنكر البيان الصمت الدولي حيال الجرائم والأطماع التركية، بالقول: "إننا أهالي مدينتي عفرين وتل رفعت ندين ونستنكر صمت الدول الضامنة والتي تفسح المجال لتمرير مخططات الاحتلال التركي. كما إننا ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية وارتكابها المجازر بحق أهلنا ونؤكد وقوفنا ضد هذه التصعيدات بحق شعبنا".

في ختام بيانهم شدد المجلس والأهالي على تأدية "مسؤولياتنا وفق ما يحقق أمن وأمان شعبنا وما يمنع المساس بكرامته وحريته وسيادته".

(س ر)

ANHA