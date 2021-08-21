​​​​​​​مجلس تل حميس يشدد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في وجه الاحتلال التركي  

وأدلى مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم السبت، ببيان إلى الرأي العام، حول تصعيد الاحتلال التركي الأخير.

وشن الاحتلال التركي في الـ 16 من آب الجاري، هجوماً على قضاء شنكال، وفي اليوم التالي شن قصفاً مكثفاً على ناحية زركان، مما أدى إلى فقدان عدد من المدنيين لحياتهم، فيما تشهد بلدة تل تمر هجوماً ممنهجاً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته منذ تشرين الأول/اكتوبر عام 2019.

وفي هذا السياق، استنكر مجلس ناحية تل حميس صمت المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، وقال: "لا يتوقف إجرام تركيا ومرتزقتها، ففي كل يوم يضيفون جريمة جديدة إلى سجلهم الأسود، وصمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان يعطي أردوغان ومرتزقته الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم".

وتابع البيان: "بالتزامن مع استهداف تركيا لقضاء شنكال، شنّت هجومها على زركان وتل تمر، حيث راح ضحية جرائمها عدد من الشهداء، وخلّف قصفها العشوائي دماراً في منازل المدنيين، لذا علينا جميعاً أن نكون على أهبة الاستعداد وأن نعد العدة بكل ما يلزم من أجل تحقيق النصر، ونواجه اردوغان ومرتزقته ولو كلفنا ذلك حياتنا".

وأكد البيان أنهم "لا يعولون على أمريكا وروسيا، بل علينا الاعتماد على أنفسنا من خلال تحسين جبهاتنا الداخلية بتعزيز إخوتنا ووحداتنا".

(س ر)

ANHA