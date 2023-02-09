​​​​​​​مجلس تل حميس ينظم محاضرة حول المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان

عقد مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الخميس، اجتماعاً لأهالي الناحية والقرى التابعة لها مع اقتراب الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية بحق القائد عبدلله أوجلان، وذلك في صالة المركز الثقافي شرق تل حميس.

بعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، عرض سنفزيون، تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن المؤامرة التي حيكت ضده.

تحدث بعدها، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في تل حميس، غالب السعدون، عن مراحل التحضير للمؤامرة بحق القائد عبدالله أوجلان. وبين" قضية اختطاف القائد عبدلله أوجلان تقدم مثالاً مباشراً وواضحاً لفيض المؤامرات والفتن التي حاكتها ولا زالت تحيكها القوى المهيمنة ضد إرادة الشعوب ومفكريها وقادتها ".

وعن أهداف المؤامرة، لفت السعدون: " الهدف كان إبادة وكسر إرادة الشعوب المناضلة في شخص القائد أوجلان"، وأكد "اليوم ومن خلال انتشار أفكار القائد أوجلان فشلت أهداف المؤامرة".

وعن الانتهاكات التي تعرضها لها القائد أوجلان في سجن إمرالي، أضاف:" خلال الأعوام 24 التي قضاها القائد في امرالي تم توثيق العديد من الانتهاكات القانونية ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا، وتشديد العزلة مثال عن هذه الانتهاكات".

وفي الختام شدد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في تل حميس، غالب السعدون، على ضرورة تصعيد النضال لتحرير القائد أوجلان جسدياً، واعتبر "أطروحات وأفكار القائد أوجلان الحل لكافة أزمات الشرق الأوسط".

واختتمت المحاضرة بترديد شعار "عاش القائد عبد الله أوجلان".

(م/ آ)

ANHA