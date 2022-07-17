​​​​​​​مجلس تل أبيض العسكري: دولة الاحتلال التركي ستواجه حرباً شاملة إذا نفذت تهديداتها

جاء حديث قائد مجلس تل أبيض العسكري، رياض الخلف خلال بياناً ألقاه، اليوم، في ساحة المجلس العسكري في ناحية عين عيسى.

بدأ الخلف بيانه بالقول إن قواتهم على أهبة الاستعداد للتصدي لأي عدوان على المنطقة، وذلك تزامناً مع التصريحات العدائية من قبل رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان بشن عدوان جديد على شمال وشرق سوريا.

لفت الخلف إلى أن تركيا تسعى إلى ضم الأراضي السورية إلى أراضيها، وخلق بيئة مناسبة "للإرهابيين" الذين تأويهم في المناطق المحتلة والتي تدّعي أنها "مناطق آمنة" كعفرين وجرابلس وكري سبي وسري كانيه.

أكد القيادي في مجلس تل أبيض العسكري أن تركيا ستواجه مقاومة تاريخية من قبل القوات المدافعة عن الأرض التي ستحولها إلى حرب شاملة لا تقتصر على مكان معين.

عن زيادة التحشيدات العسكرية لقوات حكومة دمشق على طول خطوط التماس، قال الخلف إن الدفاع عن الأرض السورية واجب على كل سوري، وإن وقوف قوات الحكومة في وجه التهديدات التركية واجب عليها بموجب اتفاقية سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول من العام 2019.

تعهد الخلف في ختام بيانه، بالدفاع عن الأراضي السورية ضد الأطماع التركية، والعمل على تحرير كافة الأراضي السورية المحتلة.

(د)

ANHA