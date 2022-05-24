​​​​​​​مجلس تل أبيض العسكري يتعهد بمواصلة الدفاع عن المنطقة ويندد بصمت روسيا

وجاء ذلك عبر تصريح للرئيس المشترك لمجلس كري سبي/ تل أبيض العسكري، رياض الخلف، لوسائل الإعلام، كشف من خلاله حصيلة الجرائم التركية في ناحية عين عيسى وريف مقاطعة كري سبي المحتلة.

حيث ندد بالهجمات التركية المستمرة بحق ناحية عين عيسى وريفها، وتسببه بأضرار بشرية ومادية في عدد من القرى المتاخمة لخطوط التماس مع العدو التركي كـ (الهوشان والخالدية والفاطسة والمشيرفة وصكيرو وخفية الوهب والعريضة وكور حسن) وغيرها من القرى.

ونوّه الخلف إلى أن قوات مجلس كري سبي/ تل أبيض العسكري تتصدى لهذه الهجمات وتتعامل معها، بما يضمن الحماية والدفاع عن شعوب المنطقة ومنع العدو ومرتزقته من التمادي فيها واحتلال الأراضي السورية.

وكشف في خضم حديثه عن "أكثر من 120 انتهاكاً" بمختلف أنواع الاسلحة من بينها راجمات الصواريخ والقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى استهداف المواطنين بالطيران المسيّر من قبل الاحتلال التركي.

ولم يحدد الخلف الفترة الزمنية التي ارتكبت فيها دولة الاحتلال التركي تلك الجرائم.

هذا ووثقت وكالتنا، خلال الأيام الماضية استهداف الاحتلال التركي للمواطنين، وإصابة 6 مواطنين منهم امرأة و4 من أطفالها في مزرعة قرطاج (5 كيلو متر جنوب عين عيسى)، وإصابة رضا علي حسين (25 عاماً) جراء استهدافه بالطيران المسيّر، الأحد، على مشارف قرية المشيرفة (2 كيلو متر شمال شرق عين عيسى).

وندد رياض الخلف خلال تصريحه، بصمت الضامن الروسي حيال هذه الجرائم، وعدم التزامه بتعهداته التي انتشر بموجبها في المنطقة.

هذا وانتشرت القوات الروسية على طول خطوط التماس مع الاحتلال التركي لمراقبة وقف إطلاق النار بعد اتفاق سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول عام 2019.

وتعهد في ختام تصريحه بالدفاع عن أراضي مقاطعة كري سبي في وجه هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، والسعي إلى تحرير أراضيها المحتلة من رجسه.

فيما يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أسقطت الأحد، طائرة مسيّرة في الريف الشرقي لناحية عين عيسى بعد استهداف مواطن في ريف عين عيسى بمسيّرة انتحارية، وذلك في إطار الدفاع المشروع عن المواطنين.

(س ر)

ANHA