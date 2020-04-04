​​​​​​​مجلس سوريا الديمقراطية يُعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية اليوم، مؤتمراً صحفياً في حديقة القراءة بمدينه قامشلو، بحضور الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد، وأعضاء مجلس الرئاسة، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلن مجلس سوريا الديمقراطية تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين في سوريا.

تكون مهمتها البحث في وضع كافة المعتقلين والمختطفين لدى جميع الأطراف في سوريا دون استثناء.

ويقرأ البيان من قبل رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد.

وبحسب مجلس سوريا الديمقراطية يأتي هذا المؤتمر في إطار تلبية نداء الأمم المتحدة بالإفراج عن المعتقلين، خوفا على حياتهم من الانتشار السريع لفيروس كورونا، وأيضا تعزيزا لوقف إطلاق النار.

يتبع....

(كروب/د ج)

ANHA